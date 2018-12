Fiera della piccola editoria | un ' Ponte sul Mediterraneo' per promuovere la

Borsa - salta la quotazione della Fiera di Rimini e Vicenza - Ieg - : ... che in questo finale d'anno hanno tirato i remi in barca in attesa di avere più certezze sulla situazione macroeconomica e politica politica italiana. Il target era di circa 35 milioni di euro di ...

ARTIGIANO IN Fiera 2018/ I numeri della XXIII edizione : 3mila stand e 150mila tipologie di prodotti - IlSussidiario.net : Intiglietta , presidente Ge.Fi., : "A Milano gli artigiani presentano prodotti autentici, originali e di qualità, generando un'economia a dimensione umana"

L'Abruzzo a Varsavia per la Fiera Internazionale del Turismo - presentate le nuove offerte della regione : Pescara. L'Abruzzo partecipa, con altre 7 regioni italiane, alla 26/a Fiera Internazionale del Turismo di Varsavia, dal 22 al 24 novembre nel Palazzo della Cultura e della Scienza, dove sono presenti oltre 500 espositori di 53 Paesi. 'Dopo Germania e Regno Unito la Polonia è per L'Abruzzo uno dei principali mercati europei di riferimento' dichiara l'assessore regionale ...

Maroni e la politica della concretezza : «L'Italia riparta Fieramente dal Nord» : ... presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Orientale che ha organizzato e ospitato l'incontro, nella sua sede di via Orzinuovi " e poi la prima stoccata politica. Tra cose buone, e altre meno,...

Napoli - la sfida della grande Fiera dei presepi : «Un milione di visitatori» : C'è l'emozione dell'evento che sta per iniziare: i turisti e i napoletani che aggrediscono i Decumani sono avvolti dal suono dei tamburi e dalle grida ora gioiose, ora sguaiate,...

ARTIGIANO IN Fiera/ La casa "smart" - il lifestyle e la creatività : tre proposte all'insegna della qualità - IlSussidiario.net : "La Tua casa", "L'Atelier della Moda e del Design", il "Salone della creatività": gli artigiani protagonisti anche dei tre saloni tematici

Roma - Maker faire 2018 : la sesta edizione della Fiera dell'innovazione europea : Dal 12 al 14 ottobre 2018 è possibile ammirare presso la fiera di Roma [VIDEO], tutte le eccezionali invenzioni realizzate dai Maker gli inventori in campo scientifico e tecnologico, avendo la possibilita' anche di poter interagire con i Maker e di togliersi le curiosita' su quella determinata invenzione. Questa fiera è nata 12 anni fa a San Francisco, in America, su idea del giornale: Make: magazine. In to è diventata come noi ora la ...

Aperto il centro stampa della CIIE : oltre 600 media da tutto il mondo copriranno la Fiera delle importazioni : Dal 5 al 10 novembre si terrà a Shanghai la prima edizione della China International Import Expo , CIIE, . Il 4 novembre è stato ufficialmente inaugurato il centro stampa dell'esposizione, che finora ...

Sonia Bruganelli parla della figlia malata : “Mi ha insegnato ad essere Fiera di me” : Sonia Bruganelli racconta per la prima volta il dramma della malattia di Silvia, la sua primogenita, e il suo coraggio nell’affrontare la sfida più grande per una mamma. Bellissima, ironia, ma soprattutto forte e sincera, la moglie di Bonolis si è raccontata nel corso di un’intervista rilasciata ad Eleonora Daniele nel programma Storie Italiane. La sua storia d’amore con Paolo è iniziata nel 1997, quando i due si incontrarono ...

Demi Lovato è sobria da 3 mesi dopo l’overdose - parla la madre della popstar : “Fiera di lei” : Demi Lovato è sobria da 3 mesi ed è in pieno recupero dopo l'overdose della scorsa estate che l'ha portata al ricovero d'urgenza in rianimazione. La popstar di Tell Me You Love Me si sta riprendendo bene dopo l'abuso di droga e alcol che il 24 luglio scorso, ad una festa di compleanno di una danzatrice del suo corpo di ballo, l'aveva ridotta in fin di vita. A comunicare le condizioni di salute della cantante, entrata in riabilitazione ...

Commemorazione dei Defunti a Catania nel segno della tradizione tra “Notte di Zucchero” e “Fiera dei Morti” : Le festività dedicate alla Commemorazione dei Defunti seguiranno quest’anno, a Catania, il solco della più antica e autentica tradizione siciliana

Romagna Comix. All'Almagià la 2edizione della Fiera dedicata a fumetti - cartoni animati e serie Tv : L'apertura al pubblico della fiera è prevista alle 11 e all'interno della struttura saranno presenti oltre 20 espositori di oggettistica, abbigliamento e curiosità del mondo nerd . Ravenna-...

Grande successo alla 30^ edizione della Fiera di Ottobre ad Arischia : Foto di Andrea Mandruzzato Grande successo alla 30^ edizione della Fiera di Arischia (L’Aquila), evento organizzato dall’Associazione Abruzzo Fiera che, riprendendo e rivitalizzando un antico mercato di bestiame locale, si è trasformato in un importante appuntamento nazionale per gli operatori del settore agricolo e dell’allevamento. Tutti gli anni la Fiera di Ottobre si svolge su un’area di circa 20.000 metri quadrati registrando numerose ...

La gara dei cani da tartufo il clou della seconda domenica di Fiera a Sant'Agata Feltria : È prevista musica e spettacoli itineranti, domenica con la compagnia 'Large Street Band', e la musica e le danze tradizionali del Montefeltro del 'Gruppo Balìnsia'. C'è la possibilità di vedere dal ...