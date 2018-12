Fedez sul dramma di Sfera Ebbasta | ' Discoteche riempite ai danni della sicurezza'

Fedez e Chiara Ferragni di nuovo senza veli sul letto - la foto social : Nudi, di nuovo, sui social. Fedez e Chiara Ferragni hanno colpito ancora, pubblicando nella giornata di ieri uno scatto 'intimo' e particolarmente 'bollente', non a caso in grado di rastrellare oltre mezzo milione di like in meno di 17 ore.Nessun commento, da parte dei due 'influencer', bensì un semplice divieto ai minori di 18 anni. Chi possa aver scattato la foto, non è chiaro. C'è chi azzarda il nome di Leone, bimbo nato da pochi mesi, ...

Fedez sbotta sulle fake news e chiarisce su J Ax : le parole del rapper : Fedez sbotta contro le fake news e chiarisce le voci su J Ax: lo sfogo del rapper Pochi giorni fa Fedez è stato ospite a Vanity Fair Stories (il primo festival di Vanity Fair, celebratosi il 24 e 25 novembre, all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano), concedendo una lunga intervista. Una bella chiacchierata dove ha […] L'articolo Fedez sbotta sulle fake news e chiarisce su J Ax: le parole del rapper proviene da Gossip e Tv.

"Dopo San Siro ho scoperto...". Giallo sulla frase di Fedez : Cosa è successo tra Fedez e J-Ax? Mistero. I fan da mesi s'interrogano sui motivi della loro separazione artistica avvenuta da pochi mesi, esattamente dopo il concertone di San Siro. La loro ultima ...

Fedez rivela nuovi dettagli sulla litigata con J-Ax : 'Ho scoperto cose non piacevoli' : In occasione di un evento organizzato da Vanity Fair Fedez è tornato a parlare del suo rapporto con J-Ax e di quello che è successo nei mesi scorsi, al punto che i due hanno preso due strade differenti, non soltanto dal punto di vista lavorativo ma anche umano. Dopo il grandioso concerto evento che hanno tenuto a San Siro, ecco che la strada professionale di Fedez e quella di J-Ax si è definitivamente interrotta e in queste ore il rapper ha ...

Fedez lascia la tv e X Factor per concentrarsi sulla sua musica : Pare che l’edizione in corso di X Factor, ormai agli sgoccioli dopo la presentazione degli inediti dei concorrenti, sarà l’ultima con Fedez al tavolo dei giudici.Dopo anni di sovraesposizione mediatica, infatti, il rapper avrebbe deciso di sciogliere quella che definisce alle telecamere di NewsMediaset “una dicotomia, un conflitto continuo che viviamo sia io che mia moglie”. Tra tv e musica, la scelta sarebbe andata verso ...

Fedez mostra un del dettaglio sul look di Chiara Ferragni : Chiara Ferragni dopo il boom di like in lingerie sfoggia un mini abito dallo spacco vertiginoso,per la prima cena di Natale. In un ristorante milanese la fashion blogger si lascia avvolgere dall’atmosfera di festa, ma poi Fedez svela un dettaglio dell’outfit della moglie. “Amore facci vedere il trend di quest’anno. Il trend di quest’anno è uscire con il cartellino attaccato che ti pende dall’ascella”, ...

