Famiglia sterminata a Paternò : broker uccide con la pistola la moglie e i figli di 4 e 6 anni e si toglie la vita : Omicidio-suicidio per sterminare un'intera Famiglia. A Paternò, nel Catanese, una coppia e i loro figli di 4 e 6 anni sono stati trovati morti dai carabinieri. Secondo una prima ipotesi,...

Paternò - Famiglia sterminata : morti padre - madre e i figli di 4 e 6 anni : Una terribile tragedia famigliare si è verificata a Paternò, comune della provincia di Catania. Secondo quanto si apprende dalle prime indiscrezioni che giungono dai media locali e nazionali si sarebbe trattato di un caso di omicidio-suicidio. Le vittime sono due bambini di 4 e 6 anni, figli del presunto omicida, un consulente finanziario di 32 anni, e di sua moglie, anch'essa assassinata. Il 32enne, dopo aver compiuto il misfatto, e sparato ...

Paternò - Famiglia sterminata : trovati morti padre - madre e i figli di 4 e 6 anni : Un'intera famiglia è stata trovata senza vita dai carabinieri a Paternò in Sicilia: sono una coppia e i loro figli di 4 e 6 anni. Secondo una prima ipotesi, ancora da confermare...

Famiglia sterminata a Paternò : trovati morti padre - madre e i figli di 4 e 6 anni - l'ipotesi omicidio-suicidio : omicidio-suicidio per sterminare un'intera Famiglia. A Paternò, nel Catanese, una coppia e i loro figli di 4 e 6 anni sono stati trovati morti dai carabinieri. Secondo una prima ipotesi,...

Brasile. Rapina in banca finisce in strage - 13 morti : sterminata una Famiglia : Una banda armata è stata sorpresa dalla polizia mentre cercava di mettere a segno un colpo presso due filiali bancarie nella città di Milagres, nella regione del Cariri. La sparatoria che ne è scaturita ha generato un bagno di sangue.Continua a leggere

Famiglia sterminata a Casteldaccia : folla e commozione a funerali delle vittime dell’alluvione : È il giorno dell’addio alla Famiglia sterminata dal maltempo a Casteldaccia, sabato scorso, dove nove persone, tra cui tre bambini, sono morte per via dell’esondazione del fiume Milicia, con il fango che ha travolto la villetta delle vacanze in cui la Famiglia si trovava per il ponte di Ognissanti. Allestita nella parrocchia Madonna di Lourdes di piazza Ingastone, nel centro storico di Palermo, la camera ardente per le nove vittime ...

Maltempo - Famiglia sterminata a Casteldaccia : la verità sull’ordinanza di demolizione : Quella villa che si è trasformata in una trappola mortale per nove persone, travolte a Casteldaccia, in provincia di Palermo, dal fiume Milicia, era abusiva e doveva essere demolita. È uno degli aspetti che più turbano di questa vicenda tragica. Tra le province di Palermo e Agrigento sono state 12 le vittime del Maltempo: 9 a Casteldaccia, una a Vicari, una coppia proveniente dalla Germania a Cammarata (Agrigento), mentre si cerca ancora il ...

Casteldaccia - sterminata la Famiglia Giordano : muoiono in 9 durante maltempo - : Stavano passando il weekend vicino a Palermo, quando l'esondazione del fiume Milicia ha travolto la loro villetta. Tra le vittime anche due bambini. Salvo Giuseppe Giordano: "Ho perso tutto, se ...

Casteldaccia - chi sono i 9 morti dell'alluvione. Sterminata la Famiglia Giordano : Inghiottiti da acqua e fango. Così sono morti i 9 membri di una famiglia sopresa dall'alluvione in una villetta di Casteldaccia , piccolo centro in provincia di Palermo, non lontano da Bagheria. Tra ...

Il nonno - i figli - i nipotini : a Casteldaccia sterminata la Famiglia Giordana. Erano tutti parenti : Casa travolta dall'esondazione del Milicia: tra le 9 vittime due bambini di 1 e 3 anni e un ragazzo di 15. Un morto a Vicari, a Corleone disperso un medico di 40 anni

Casteldaccia. Sterminata la Famiglia Giordano 9 morti : due in salvo grazie ai dolci : Giuseppe Giordano si trovava fuori dalla villa di Casteldaccia. E’ stato sbattuto contro un albero dalla furia della piena del

Esonda un fiume - 10 morti e un disperso nel Palermitano. sterminata un'intera Famiglia : Dieci persone, tra cui donne e bambini, sono morti in una villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia, nel Palermitano, a causa dell'Esondazione del fiume Milicia ingrossato dalle piogge delle ultime ...

“Questa casa puzza di gas” - e alla fine esplode. Famiglia sterminata : muore padre con 5 figli : Emergono nuovi dettagli sulla strage avvenuta lo scorso anno a Llangammarch Wells, Powys, in Galles, dove David Cuthbertson, 68enne, e i suoi cinque bimbi - tra gli 11 e i 4 anni - sono morti in un incendio divampato nella fattoria in cui vivevano. Alle fiamme sono scampati tre bambini dopo essere rifugiati dai vicini.Continua a leggere