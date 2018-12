ilfattoquotidiano

: Facce di bronzo alla Scala, a chi interessa davvero la cultura in Italia? - TutteLeNotizie : Facce di bronzo alla Scala, a chi interessa davvero la cultura in Italia? - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Spoiler: a nessuno. Anzi no, a qualcuno interessa, ma non certo per la musica... [DAL BLOG - di Sergio Noto] #primadellasc… - ilfattoblog : Spoiler: a nessuno. Anzi no, a qualcuno interessa, ma non certo per la musica... [DAL BLOG - di Sergio Noto]… -

(Di domenica 9 dicembre 2018) Sant’Ambrogio di. Première di Attilacon parata di gente senza pudore. A incominciare dal ministro Bonisoli. Già, perché ci vuole un bel coraggio a presentarsi in smoking e pallietes, a sfruttare il trionfo dellaper buttare sotto il tappeto il disastro della liricana, del quale gli stessi portatori di abitini da sera sono i primi responsabili. Coincidenza non inutile né casuale: proprio mentre Milena Gabanelli, sul Corriere, mostrava in quale voragine di debiti pubblici sta affogando la liricana, i fiori e i velluti rossi del Piermarini ostentati in mondovisione non riuscivano a nascondere il disastro, la mala gestione strutturale, la distruzione del patrimonio artistico e musicale, per il quale di riffa o di raffa il ministero dei Benili e la sua coorte di politiciti sono i primi responsabili.Già, ma a chiveramente ...