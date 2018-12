F1 | Van der Mark e i segreti del test in moto di Hamilton | “ha un talento speciale | ma

Strage in discoteca - è caccia alla banda dello spray urticante che deruba i gioVani nella ressa : CORINALDO - C'è una banda dello spray al peperoncino che semina il panico nei concerti e nei luoghi affollati in Italia. Anzi, più realisticamente: ci sono diversi gruppi, che...

Sci alpino - SuperG St. Moritz 2018. Federica Brignone : “Ho saltato lungo e ho sbagliato”. Elena Curtoni : “Passi in aVanti” : Giornata davvero sottotono per l’Italia nel SuperG di St. Moritz, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Le azzurre non sono riuscite a esprimersi nel migliore dei modi, pesano soprattutto le uscite di Federica Brignone e Nadia Fanchini che non sono riuscite a terminare la gara, la migliore è stata Elena Curtoni che ha concluso in tredicesima posizione. Di seguito le dichiarazioni che alcune azzurre hanno rilasciato ...

Vincitore Bake Off Italia 2018/ Trionfa Federico De Flaviis daVanti ad Irene : la polemica esplode sul web! - IlSussidiario.net : Vincitore Bake Off Italia 2018: è Federico a vincere la sesta edizione. Irene Tolomei seconda classificata e Jolanda al terzo posto

Serie A Bologna - SVanberg e Santander in gruppo : Bologna - Buone notizie per Filippo Inzaghi a due giorni dall'importante sfida del Castellani contro l' Empoli . Nella seduta d'allenamento odierna, infatti, il tecnico rossoblu ha potuto ritrovare ...

LeBron vuole Carmelo Anthony ai Lakers : come sconfessare il progetto gioVani e far deragliare l’intera stagione : LeBron James vorrebbe Carmelo Anthony ai Lakers, ma la società giallo-viola non sarebbe convinta di una scelta che potrebbe risultare altamente nociva per la franchigia come un fulmine a ciel sereno, una notizia di mercato sconvolge la tranquillità dell’ambiente Lakers. Nessun addio, come dovrebbe accadere in questi casi vista la reazione, ma un possibile arrivo… poco gradito. The Athletic riporta l’interesse di LeBron James a vedere ...

MotoGp – Dovizioso sempre preciso e sincero : “ero punta Ducati anche gli anni passati - ma non lo voleVano vedere! Vale? Mi invita sempre al Ranch - ma…” : Andrea Dovizioso sereno e motivato: il forlivese pronto per un 2019 al top. Le parole del Ducatista tra analisi sulla sua futura moto e sui rivali e ottimismo La stagione 2018 di MotoGp è stata spettacolare, ricca di colpi di scena e fortissimi emozioni in pista. Andrea Dovizioso, per il secondo anno consecutivo, si è dovuto accontentare del titolo di vicecampione del mondo, chiudendo la sua annata al secondo posto mondiale, alle spalle di ...

Slittino - tre gioVani della Nazionale in ritiro a Igls : Rieder e Kainzwaldner si uniranno a Königsee : Raduno a Igls per Falkensteiner, Putzer e Alex Gufler, poi andranno a Königsee con Emanuel Rieder e Kainzwaldner Raduno ad Igls per tre giovani della Nazionale di Slittino artificiale. Nadia Falkensteiner, Katharina Putzer e Alex Gufler lavoreranno giovedì 6 dicembre con Christian Oberstolz sull’impianto austriaco, poi si trasferiranno per tre giorni (dall’8 al 10 dicembre) a Königsee, in Germania. Lì saranno raggiunti anche da ...

ArriVano le Geminidi - lo sciame meteorico più bello dell’anno : ecco dove e quando vedere le stelle cadenti di Dicembre : Stanno per arrivare le Geminidi, lo sciame meteorico annuale più bello dell’anno: ci attendono moltissime meteore, luminose e colorate, ma anche “palle di fuoco” e soprattutto molto divertimento sotto il cielo notturno. E oltre ad essere lo sciame meteorico più forte e suggestivo dell’anno, è anche un po’ strano. ecco tutto quello che c’è da sapere sulle Geminidi. ecco come, dove e quando vederle A differenza di molti altri sciami meteorici, le ...

Monitor gaming - l'aVanzata dei modelli curvi. Asus leader del mercato : Il settore del gaming è in grande espansione da anni e questo non può che riflettersi sul mondo dell'hardware, Monitor compresi. WitsView cita in particolare l'area asiatica come motore di questa ...

Il pranzo di Natale di Vanity Fair : tre ricette facili - moderne e leggere da fare a casa : Ansia da prestazione per il pranzo natalizio, nessuna. Perché qui alla Scuola de La Cucina Italiana, nella sede di Condé Nast a Milano, ci siamo trovati tra amici: lo stilista Massimo Giorgetti (fondatore di MSGM), la cantante e attrice Syria (Cecilia Cipressi), la fashion influencer Candela Pelizza, il creativo e scrittore Paolo Stella. Il nostro pranzo di Natale: Chef: Giovanni Rota – Foto Riccardo Lettieri- Food stylist Beatrice Prada E ...

Juve-Inter : derby Allegri-Spalletti - Max è aVanti in panchina - in campo è 1-0 per Luciano : Toscani, con la battuta sempre pronta e l'ironia pungente. Ma guai a toccargli la propria squadra. Tra i mille motivi di Juventus-Inter non può passare in secondo piano la sfida a distanza tra gli ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : Tarasova-Morozov e James-Ciprès - sfida per la leadership. Della Monica-Guarise per stupire : Nelle Finali del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 che si svolgeranno questo fine settimana in Canada, a Vancouver, presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre, sarà molto interessante seguire la gara riservata alle coppie d’artistico. Nello specifico i riflettori saranno puntati principalmente su due coppie intenzionate ad accaparrarsi provvisoriamente la leadership nel settore. Si tratta di Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov ...

Foggia - minorenni ridotte in schiavitù : gli sfruttatori voleVano vendere il nascituro : Avevano ridotto in schiavitù e costretto a prostituirsi tre ragazze minorenni, che vivevano in un campo nomadi alla periferia di Foggia, e volevano vendere per 28mila euro il bambino di una di loro, ...

Foggia - minorenni costrette a prostituirsi : 6 fermati. “Picchiate e segregate in una baracca. VoleVano vendere un neonato” : Erano state condotte nel campo rom vicino a Foggia con l’inganno e poi chiuse in alcune baracche serrate con catena e lucchetto. Ed erano costrette a prostituirsi, totalmente in balia dei loro aguzzini che le picchiavano “senza pietà” ed erano pronti a vendere il neonato di una delle vittime per 28mila euro. In queste condizioni hanno vissuto per mesi 3 ragazze romene minorenni, secondo la ricostruzione della Dda di Bari che ha ...