F1 | show di Raikkonen al galà FIA

F1 – Raikkonen showman al FIA Prize Giving : Kimi alza un po’ troppo il gomito - spuntano nuovi VIDEO del suo spettacolo : Kimi Raikkonen regala spettacolo dopo qualche bicchierino di troppo al FIA Prize Giving E’ un Kimi Raikkonen mai visto, quello mostratosi ieri a San Pietroburgo, in Russia, per le premiazioni di fine anno di F1 ai FIA Prize Giving. Il finlandese, ex pilota della Ferrari, che ha adesso iniziato una nuova avventura con l’Alfa Sauber, ha evidentemente alzato un po’ troppo il gomito, regalando uno spettacolo unico in ...