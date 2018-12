F1 – Claire Williams esalta Kubica | “gran lavoratore e spirito da combattente | è quello

F1 – Kubica torna a gareggiare - Claire Williams spiega : “in Williams tutti impressionati da quello che ha ottenuto” : Claire Williams commenta l’ufficialità di Kubica : le parole della team principal della squadra che ha dato l’opportunità al polacco di torna re a gareggiare in F1 Giornata di annunci importanti nel mondo della F1: la Williams ha ufficializzato l’ingaggio di Robert Kubica per la stagione 2019. Il polacco torna dunque a gareggiare dopo 8 anni di assenza dalla pista, a causa di un terribile incidente, ed è pronto a far bene ...

F1 - Claire Williams non chiude le porte a Ocon : “sarebbe da pazzi non prenderlo in considerazione” : La scuderia di Grove è a caccia del secondo pilota per la prossima stagione, tra i candidati anche il francese che lascerà la Force India Messo sotto contratto George Russell, la Williams va a caccia adesso di un pilota da affiancare al giovane britannico. La conferma di Sirotkin non è poi così scontata, dal momento che in corsa rimangono le candidature di Kubica e Ocon. Photo4 / LaPresse Proprio riguardo a quest’ultimo ha parlato ...