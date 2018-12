Eutanasia | legalizzarla è possibile Il Parlamento ha i numeri per farlo per ora

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 dicembre 2018) Nel marzo del 2004 mio fratello Michele, malato terminale di leucemia, non trovando un medico disposto a porre fine alle sue sofferenze, si suicidò gettandosi dal quarto piano della sua casa a Roma: una tragedia che mi ha segnato per il resto della mia vita, un lutto molto difficile da elaborare. Da allora, ho deciso di impegnarmi per la legalizzazione dell’e l’ho fatto nell’ambito della Associazione Luca Coscioni.Essendo un giornalista, ho cominciato cercando notizie a sostegno della nostra azione e ne ho trovate due, che qui riassumo:1. Ogni anno in Italia si verificano circa 3mila suicidi e per mille di questi il movente è la malattia, assieme alla impossibilità di ottenere, con l’, una “morte degna” (dati Istat).2. Ogni anno, fra ospedali e soprattutto cliniche, 20mila malati muoiono grazie all’intervento attivo di in medico (e giustamente si parla ...