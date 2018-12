Eni battuta dal Comune di Falconara Marittima | “Deve pagare 2 milioni di euro di Ici

Mara VEnier spiazzata da una battuta di Brignano sulla d’Urso : Domenica In: Brignano fa una battuta su Barbara d’Urso. La reazione di Mara E’ la seconda volta che succede: dopo la battuta di Leonardo Pieraccioni, avvenuta circa un mesetto fa, oggi a Domenica In Enrico Brignano ha fatto un’altra battuta su Barbara d’Urso! Dunque Mara Venier si è trovata, per la seconda volta a distanza di poco tempo, alle prese con un riferimento esilarante alla collega-rivale di Canale5, in onda in ...

Alda D’Eusanio a ViEni da me fa una battuta su Maria De Filippi : Vieni da me, Alda D’Eusanio: “Maria De Filippi? Io mi commuovo solo con…” Alda D’Eusanio ospite oggi a Vieni da me di Caterina Balivo si è sottoposta al gioco “Hai detto di…”. In pratica si sarebbe dovuta ricordare il destinatario vip di alcune dichiarazioni da lei pronunciate in passato. Tra le foto che ha posizionato in testa del vip che avrebbe dovuto indovinare c’è stata anche quella di ...

Amanda Lear/ Video - la battuta a Mara VEnier : 'Per Natale ti regalo Amplifon' - DomEnica in - - IlSussidiario.net : Amanda Lear si è raccontata a Domenica In: le battute esilaranti da Mara Venier, 'io trans? Inventai tutto per farmi pubblicità'.

Pieraccioni fa una battuta su Barbara d’Urso a DomEnica In (VIDEO) : Leonardo Pieraccioni a Domenica In: “Potevo andare dalla d’Urso!” Ne sono successe di tutti i colori, è il caso di dirlo, nella puntata di Domenica In di oggi, 25 novembre 2018, con la padrona di casa Mara Venier alle prese con imprevisti, fuori onda e gaffe! E a combinarla grossa, in un certo senso, è stato l’attore Leonardo Pieraccioni, che venerdì sera è stato ospite dell’amico Carlo Conti in quel di Tale e Quale ...

Pieraccioni a DomEnica In - battuta sulla D’Urso : la reazione della VEnier : Leonardo Pieraccioni intervista a Domenica in, arriva la battuta sulla D’Urso: la reazione di Mara Venier Leonardo Pieraccioni fa visita a Mara Venier a Domenica In. Poco dopo il suo arrivo, l’attore comico si lascia andare a una battuta su Barbara D’Urso e Domenica Live. Sicuramente anche lui sa in che rapporti sono attualmente le […] L'articolo Pieraccioni a Domenica In, battuta sulla D’Urso: la reazione della ...

ViEni da me - Giuliana De Sio svela la verità sulla frase su Gabriel Garko : 'Era una battuta' : Giuliana De Sio ha provato a chiarire a Vieni da me con Caterina Balivo su Rai2 quella strana frase su Gabriel Garko che aveva fatto discutere i fan. Dopo aver lavorato con l'attore, la De Sio aveva ...