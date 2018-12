Empoli-Bologna 1-0 | risultato e diretta live

Empoli-Bologna 0-0 : risultato e partita in diretta live : Empoli-Bologna, 15ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Empoli-Bologna - le formazioni ufficiali : Le formazioni ufficiali di Empoli-Bologna – Il match del Castellani potrebbe decidere il futuro di Inzaghi, la cui panchina traballa da qualche settimana. Il tecnico felsineo affida il ruolo di trequartista a Orsolini, chiamato a innescare Santander e Palacio. Iachini schiera il solito 3-5-2, con cui ha rianimato i toscani. Ancora panchina per Zajc: l’allenatore dei padroni di casa sceglie Krunic, Bennacer e il 2000 Traoré in ...

Diretta Empoli-Bologna - probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederla in tv : EMPOLI - alle 15 al Castellani Empoli e Bologna si affrontano per la quindicesima giornata di campionato. Per entrambe la sfida vale molto in termini di classifica: l'Empoli di Iachini , reduce da una ...

Empoli-Bologna - pagelle e highlights : sfida salvezza al Castellani : Empoli-Bologna pagelle – Scontro salvezza al Castellani di Empoli dove si affrontano la squadra di Iachini e quella di Filippo Inzaghi. Quest’ultimo è obbligato a vincere anche per la sua posizione a rischio dopo vari risultati deludenti. Dall’altra parte non è decisiva ma di sicuro è molto importante e per l’Empoli potrebbe rappresentare la prima […] L'articolo Empoli-Bologna, pagelle e highlights: sfida salvezza ...

Serie A Empoli - Iachini : «Bologna? Sarà una gara impegnativa» : Empoli - Ennesimo scontro diretto per l'Empoli, Beppe Iachini ha parlato alla vigilia della sfida con il Bologna. I felsinei sono in crisi e anche il loro allenatore Pippo Inzaghi. "Sarà una gara ...

Serie A Empoli - Iachini : «Bologna? Non è un esame di maturità» : Empoli - "Ho abbastanza esperienza per capire che questa gara non è un esame di maturità" . Così il tecnico dell' Empoli , Iachini , alla vigilia dell'incontro con il Bologna : "E' una gara che ...

Empoli-Bologna streaming live - ecco dove e come vedere il match : Empoli Bologna streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta Empoli Bologna live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra Empoli-Bologna sarà trasmessa su Dazn, dunque, potrà essere seguita in streaming attraverso la piattaforma Dazn, disponibile anche per […] L'articolo Empoli-Bologna streaming live, ecco dove e come vedere il match ...

Bologna - Empoli decisiva per Inzaghi : Nonostante la vittoria in Coppa Italia contro il Crotone, il futuro di Filippo Inzaghi resta in bilico. Come scrive la Gazzetta dello Sport , decisiva sarà la gara di campionato contro l'Empoli: se non dovesse arrivare una vittoria, Superpippo potrebbe salutare i rossoblù.

Infortunio Santander - l’attaccante del Bologna è ancora in dubbio per Empoli : Infortunio Santander – L’attaccante del Bologna ha subito una botta alla caviglia destra nel match di Coppa Italia contro il Crotone al punto da essere sostituito da Inzaghi nell’intervallo. Il colpo inferto da Aristoteles, però, non ha determinato lesioni e questo è quello che rincuora tecnico e società, che così potrebbero anche riavere a disposizione El Ropero già per la trasferta di Empoli. Stando a La Gazzetta dello ...

Bologna - Inzaghi respira e pensa già alla partita contro l’Empoli : Al termine del match del “Dall’Ara” valido per i sedicesimi di Coppa Italia e vinto contro il Crotone con un netto 3-0, Filippo Inzaghi ha analizzato la gara ai microfoni di Rai Sport: “Non è che si vince perché si va in ritiro, sennò dovremmo andarci in tutto l’anno. È un gruppo serio, il nostro non è un ritiro punitivo. Questa squadra si impegna, non sono arrivati i risultati che volevamo, ma li vedo ...

Bologna - Inzaghi si gioca tutto ad Empoli : intanto la società ha già scelto il sostituto : Il Bologna continua ad arrancare nei bassifondi della classifica del campionato di Serie A. In occasione dell’ultima giornata, la quattordicesima, al “Ferraris” contro la Sampdoria è arrivata una sconfitta pesantissima, forse anche al di là dei reali demeriti dei felsinei. Ciò che comunque rimane sotto gli occhi della società è la difficoltà della squadra nell’offrire prestazioni convincenti e soprattutto la ...

Roma - poker alla Samp. Empoli-Udinese 2-1 - Chievo-Bologna 2-2 : Roma - Dopo tre partite e oltre un mese, finisce l'astinenza da vittoria in campionato della Roma: quattro gol alla Sampdoria all'Olimpico per tornare a sorridere e scalare di nuovo la classifica, ...