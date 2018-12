Elia e Jane prima intervista insieme | lui risponde all’ex | “Ho fatto la mia scelta”

Jane Alexander e Elia a Domenica Live : spunta una presunta fidanzata : Jane Alexander ed Elia Fongaro si godono il loro rapporto nato al Grande Fratello Vip. Per la prima volta in coppia, i due ex concorrenti si sono presentati nel salotto di Barbara d’Urso a Domenica Live per dire la loro su quanto stanno vivendo. Non si parla solo del rapporto amoroso fra Jane ed Elia, ma anche di una terza donna che in queste ore ha rivelato di essere la fidanzata del modello. Cosa c’è di vero?Una fidanzata segreta? ...

Elia Fongaro e Jane Alexander sono stati ospiti a Domenica Live il 9 dicembre 2018."Volevo solo dire che Gianmarco non mi ha mandato via, ho scelto io di andarmene" specifica Jane, ammettendo che sta cercando casa e, nel frattempo, è in un B&b.

Grande Fratello Vip : Jane Alexander presa in giro da Elia Fongaro? : Elia Fongaro si sta prendendo gioco di Jane Alexander dopo il GF Vip? Il sentimento tra Jane Alexander ed Elia Fongaro, protagonisti della terza edizione del Fratello Vip, sarebbe ancora vivo anche fuori dalla Casa. Gli sviluppi della loro storia, dopo l’uscita dal reality show, continuano a tenere banco e ad incuriosire i fan del programma. Se qualche giorno fa Martina Hamdy, concorrente invisibile dell’ultima edizione del reality ...

Elia FONGARO E JANE ALEXANDER/ Francesco Mogol : 'Lei non riesce a vedere la realtà' - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : ELIA FONGARO sta prendendo in giro JANE ALEXANDER? I sospetti di Francesco Mogol nell'ultima puntata di 'Ultime dalla casa'.

Jane ed Elia - solo prese in giro? “Cose inequivocabili” - lo scoop di Francesco Mogol : Elia e Jane, news dopo il Gf Vip 2018: parla Francesco Mogol Su Elia e Jane sono stati scritti fiumi e fiumi di parole e sicuramente molti altri se ne scriveranno, visto che i due continuano ancora ad essere tra i personaggi più amati (ma anche tanto criticati) del Grande Fratello Vip 2018. A dire […] L'articolo Jane ed Elia, solo prese in giro? “Cose inequivocabili”, lo scoop di Francesco Mogol proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip : Elia Fongaro fa una rivelazione ‘piccante’ su Jane : Elia Fongaro e Jane del GF Vip hanno passato la notte insieme? La rivelazione choc Poco fa Elia Fongaro ha scritto un post su instagram, che ha lasciato tutti di stucco. Difatti il giovane ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip ha pubblicato un suo selfie, e nella didascalia ha rivelato: “Buongiorno anche oggi. Come ieri e ieri l’altro svegliarsi è stato abbastanza difficoltoso…Per fortuna non ero ...

Elia e Jane - notte intima? Il dettaglio non sfugge - il post di Fongaro : Elia e Jane Alexander, notte intima? Il dettaglio non sfugge ai fan che gongolano, le parole di Fongaro Elian Fongaro e Jane Alexander continuano a regalare emozioni. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 3, amati e sospinti dai loro fan, sembrano davvero fare sul serio ora che la strada è stata spianata. L’attrice […] L'articolo Elia e Jane, notte intima? Il dettaglio non sfugge, il post di Fongaro proviene da Gossip e Tv.

Jane Alexander sbotta : dopo Elia la verità su Gianmarco e il padre di suo figlio : Jane Alexander perde la pazienza: all’ennesima critica sui social l’ex gieffina risponde a tono e racconta la sua verità Il Grande Fratello Vip ha senza ombra di dubbio rivoluzionato la vita di Jane Alexander. L’attrice, entrata nella Casa fidanzata, all’interno del reality ha conosciuto Elia Fongaro e con lui, sotto l’occhio vigile delle telecamere, ha […] L'articolo Jane Alexander sbotta: dopo Elia la verità ...

Jane Alexander offesa per la storia con Elia Fongaro : il lungo sfogo : Jane Alexander sbotta dopo le critiche per la storia con Elia Fongaro Da quando Jane Alexander è uscita dalla Casa del GF Vip continua a subire le numerose e ripetute frecciatine sui social. Quest’ultime non si fermano soltanto sul web ma fanno compagnia a quelle che ospiti e la conduttrice Federica Panicucci le hanno riservato a Mattino 5 giovedì 6 dicembre. Jane Alexander è stata offesa e l’attrice ha risposto a tono ad un utente ...

Grande Fratello VIP 2018 - Jane Alexander : "Io ed Elia non siamo fidanzati - il mio ex non ha perso occasione per andare in TV" : Che Jane Alexander ed Elia Fongaro abbiano spostato l'attenzione sul loro rapporto dopo l'uscita di entrambi (prima lui, poi lei) dalla casa del Grande Fratello VIP è ormai roba nota, anche se l'attrice non ci dava il peso giusto: "Non pensavo ci fosse tanto interesse per quello che dicevo e facevo. Non mi sentivo protagonista" dice a Mattino Cinque.I rapporti post reality come sono? Elia ha già detto la sua a proposito e lo ha fatto ...