ECCELLENZA LUCANA | IL REAL SENISE SI AGGIUDICA LA TRASFERTA DI LATRONICO

radiosenisenews

: Eccellenza lucana, la 14ma nel segno di Lavello-Vultur Rionero... - tuttopotenza : Eccellenza lucana, la 14ma nel segno di Lavello-Vultur Rionero... - zazoomnews : ECCELLENZA LUCANA: IL REAL SENISE SFIORA IL COLPACCIO A TOLVE - #ECCELLENZA #LUCANA: #SENISE #SFIORA - tuttopotenza : Eccellenza lucana, cade il Lavello e il Melfi tenta la fuga... -

(Di domenica 9 dicembre 2018) Succede tutto nella prima frazione di gioco al comunale ditra, dove ilbatte per due reti a uno i padroni di casa del. Per la cronaca partono col piede giusto i termali che al primo minuto di gioco si portano in vantaggio con Lettieri che sfrutta un'indicisione del portiere Propato beccato fuori dai pali. Passano quattro ...