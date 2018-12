: @giusmo1 @repubblica Ebrei ipocriti !!! Salvini condanni l'occupazione sionista e la strage di palestinesi. - 68ttino : @giusmo1 @repubblica Ebrei ipocriti !!! Salvini condanni l'occupazione sionista e la strage di palestinesi. - Cyber_Feed : • Cyber News • #Ebrei a Salvini: condanni antisemitismo - croalthe : Salvini in Israele, lettera aperta di ebrei italiani: 'Condanni l'antisemitismo'. Un caso il mancato incontro con R… -

"Preoccupati per l'acuirsi di forme di intolleranza in Italia come altrove", oltre 100italiani chiedono, in una lettera al vicepremierche martedì sarà in visita in Israele, "nazione di immigrati e rifugiati", di pronunciare "una condanna ferma di atti di". I firmatari chiedono anche la non banalizzazione "degli orrori degli anni '30 e '40 del '900, in movimenti e partiti della destra etno-nazionalista in Italia e in Europa" e di "atteggiamenti e atti aggressivi contro Rom e Sinti".(Di domenica 9 dicembre 2018)