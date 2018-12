Dramma a Catania | giovane padre stermina la famiglia e si suicida

Blastingnews

(Di domenica 9 dicembre 2018) Lo hanno confermato gli accertamenti del medico legale: si tratta di un caso di omicidio-suicidio. Questo quanto emerso dal sopralluogo effettuato dai carabinieri della Procura disulla scena della tragedia che ha investito stamattina la città di Paternò, comune in provincia diGianfranco Fallica, consulente finanziario di 35 anni (sull'età esatta dell'uomo non ci sono al momento certezze), avrebbeto dunque laper poi puntare l’arma contro se stesso. La tragedia è avvenuta intorno alle 11:30 di oggi, nella camera da letto della coppia, in un’abitazione di via Libertà 25, zona centrale della città....