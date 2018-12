Domenica live | crisi epilettica e pipì di Randi Ingerman | tensione in studio da Barbara

RANDI INGERMAN/ "Dobbiamo credere nei miracoli : mia sorella stava morendo - ma un donatore..." - Domenica live - - IlSussidiario.net : RANDI INGERMAN ospite di Domenica Live di Barbara d'Urso: la modella americana è pronta a raccontare cosa è successo in tutti questi anni

Domenica live - Randi Ingerman : "Ad oggi ho avuto più di 160 crisi epilettiche ma bisogna essere positivi e andare avanti" : Randi Ingerman è stata ospite a Domenica Live nella puntata del 9 dicembre 2018.Sono state mostrate immagini dell'attrice mentre era a La Fattoria, condotta dalla D'Urso. La conduttrice ha raccontato di alcuni problemi di salute della donna legati ad una forma di epilessia. prosegui la letturaDomenica Live, Randi Ingerman: "Ad oggi ho avuto più di 160 crisi epilettiche ma bisogna essere positivi e andare avanti" pubblicato su ...

Lory Del Santo e il dramma del figlio morto suicida : le rivelazioni a Domenica Live : 'Il dolore è una cosa che uno pensa abbia un limite, un perimetro. Di solito sono io che soffro da sola e posso indagare. In questo caso invece vedevo un'altra persona, Devin, che soffriva in modo ...

Domenica live - Elia Fongaro insieme a Jane Alexander : ‘Me la sono presa e scelta’ : “Con Jane è un qualchecosone, ora posso parlare, ora che sono stati fatti i passi giusti e necessari perché Jane prendesse la sua posizione una volta uscita e che fossimo qua insieme per non dover tenere nascosto nulla, per dire che me la sono presa, me la sono scelta, ho preso la strada più in salita, ho ottenuto le critiche di tutti e ora sono qua con lei perché voglio conoscerla bene, meglio e voglio dire che ci stiamo ...

Domenica live - Elia Fongaro smascherato dalla sua ex : la verità molto spinta - disintegrato : Pare che Elia Fongaro quando è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip fosse fidanzato con Elisa Scheffler. La ragazza, contattata da Domenica Live ha raccontato: "Ho conosciuto Elia alcuni anni fa e qualche mese fa abbiamo iniziato a frequentarci. Al GF Vip l'ho sempre supportato, sia prima che dopo. Non potevo sapere cosa sarebbe successo dentro la casa, sono rimasta stupita perché Elia è una persona molto riservata. Se con Jane è vero ...

Paola Caruso choc a Domenica live : “Francesco ha un altro figlio” : Domenica Live: Paola Caruso svela perchè è stata male la scorsa puntata Paola Caruso a Domenica Live ha svelato oggi in diretta il perchè si era sentita male esattamente una settimana fa sempre al cospetto di Barbara d’Urso. L’ex Bonas di Avanti un altro stava in quell’occasione rivelando un fatto choc su Francesco Caserta, ma poi, a causa del malore che aveva avuto, Barbara aveva deciso di interrompere l’intervista. ...

Domenica live - Paola Caruso : "Francesco ha un altro figlio di 9 anni che non ha mai riconosciuto" : Paola Caruso è stata ospite di Domenica Live nella puntata di fine anno prima della pausa natalizia, dopo l'intervista interrotta di sette giorni fa, nella quale raccontava di problemi con Francesco, il padre del figlio, con il quale non sono più in buoni rapporti. "E' assurdo quello che io ho passato. Ho scoperto una cosa, ancora oggi non mi sono ripresa. C'è questa situazione con io figlio ma Francesco ha un altro figlio di 9 anni che ...

Jane Alexander e Elia a Domenica live : spunta una presunta fidanzata : Jane Alexander ed Elia Fongaro si godono il loro rapporto nato al Grande Fratello Vip. Per la prima volta in coppia, i due ex concorrenti si sono presentati nel salotto di Barbara d’Urso a Domenica Live per dire la loro su quanto stanno vivendo. Non si parla solo del rapporto amoroso fra Jane ed Elia, ma anche di una terza donna che in queste ore ha rivelato di essere la fidanzata del modello. Cosa c’è di vero?Una fidanzata segreta? ...

Domenica live - bomba da Mediaset durante la diretta della D'Urso : 'Lo show dura solo 90 minuti' : Comunicato-bomba di Mediaset sul futuro di Barbara D'Urso . La conduttrice di Domenica Live tornerà alla guida del Grande Fratello da aprile, mentre il suo programma Domenicale da gennaio cambierà ...

Domenica live - Elia Fongaro su Jane Alexander : "Voglio conoscerla meglio e ci stiamo frequentando" : Elia Fongaro e Jane Alexander sono stati ospiti a Domenica Live il 9 dicembre 2018."Volevo solo dire che Gianmarco non mi ha mandato via, ho scelto io di andarmene" specifica Jane, ammettendo che sta cercando casa e, nel frattempo, è in un B&b.prosegui la letturaDomenica Live, Elia Fongaro su Jane Alexander: "Voglio conoscerla meglio e ci stiamo frequentando" pubblicato su Gossipblog.it 09 dicembre 2018 16:45.

Lory Del Santo a Domenica live : “Ho temuto anche il suicidio di Devin” : Domenica Live: la confessione choc di Lory Del Santo sul figlio Devin Lory Del Santo è stata ospite a Domenica Live, accolta da un caloroso applauso che l’ha fatta letteralmente commuovere. La regista è tornata a parlare della tragedia che l’ha colpita qualche mese fa, il suicidio del figlio Loren. Una tragedia impressa nella mente di Lory che non può dimenticare, quel momento esatto in cui è accaduto quel qualcosa che ha stravolto ...

Domenica live - Lory Del Santo parla della morte di Loren : "Ho provato un dolore doppio" : Lory Del Santo e Marco Cucolo sono stati ospiti, insieme, nell'ultima puntata del 2018 di Domenica Live.La showgirl, uscita la scorsa settimana dal Grande Fratello Vip, ha visto e ascoltato le parole del fidanzato, ospite del contenitore Domenicale un paio di mesi fa. Lory ha commentato così il supporto del compagno:prosegui la letturaDomenica Live, Lory Del Santo parla della morte di Loren: "Ho provato un dolore doppio" pubblicato su ...