Domenica In | Enrico Brignano e quel video sul papà morto | strazio e lacrime da Mara Venier

Domenica In – Tredicesima puntata del 9 dicembre 2018 – Enrico Brignano e Gabriel Garko tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Tredicesima puntata del 9 dicembre 2018 – Enrico Brignano e Gabriel Garko tra gli ospiti. sembra essere il primo su ...

Gabriel Garko - Enrico Brignano e Patty Pravo a Domenica in (Anteprima Blogo) : Domenica nuovo appuntamento con il contenitore del pomeriggio festivo di Rai1 condotto e diretto da Mara Venier. Nuovo carico di ospiti per Domenica in che vivrà l'ultimo scontro del 2018 con lo show di Barbara D'Urso Domenica live, in quanto il programma di Canale 5 andrà in ferie per tornare in onda in diretta nel gennaio 2019, prima di spostarsi poi alla Domenica sera.Vediamo dunque chi sono gli ospiti della nuova emissione della ...

La Notte dei Record - da Domenica su TV8 : conduce Enrico Papi : domenica 25 novembre, in prima serata su TV8, alle 21:30 circa, va in onda la prima delle cinque puntate de La Notte dei Record. Condotto da Enrico Papi, il programma è incentrato sui più disparati tentativi di stabilire dei Record mondiali per essere così iscritti nel celebre Guinness World Records. Dopo Guess My Age - Indovina l'età, l'ex presentatore di Sarabanda si appresta così a condurre un altro format coinvolgente ed emozionante, nel ...

Enrico Silvestrin non andrà a Verissimo e Domenica Live? La sua risposta : Verissimo e Domenica Live: Enrico Silvestrin non andrà ospite? Enrico Silvestrin, qualche ora fa, ha voluto fare una diretta instagram con i suoi fan per parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip. In questa circostanza. come riportato dal bloig IlVicolodelleNews.it, pare abbia confessato senza tanti giri di parole di non aver gradito l’atteggiamento avuto dalla produzione del reality show vip condotto da Ilary Blasi nei suoi ...

Grande Fratello Vip 3 - Valerio Merola a Domenica Live : "Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin - "odiatori" di professione" : Dopo essere stato eliminato durante la terza puntata del Grande Fratello Vip, reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset, Valerio Merola è stato intervistato da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live, il programma in onda su Canale 5.Dopo aver visto i filmati introduttivi all'intervista, il conduttore e autore televisivo romano ha voluto mettere una cosa importante in chiaro riguardo le disavventure ...