Discoteca, trovato autore spruzzo spray

Individuato e identificato il minore che avrebbe spruzzato lourticante nellaLanterna Azzurra, causando il panico tra i presenti e la ressa in cui sono morte sei persone. Il ragazzino risiede nella provincia ed è stato identificato sulla base delle testimonianze. La Procura dei minori non lo ha ancora ascoltato. "Sto ricevendo minacce di morte, mi vogliono in galera ma io non ho fatto niente di diverso dalle altre volte", dice uno dei 3 gestori del locale.(Di domenica 9 dicembre 2018)