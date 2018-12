Discoteca Ancona | identificato un ragazzo | «Ha spruzzato lo spray al peperoncino al

Lo spray e la calca impazzita : 6 morti e 7 in coma |Trovata una bomboletta dentro la Discoteca |Ancona - tragedia al concerto di Sfera Ebbasta | Foto : Le vittime sono cinque minorenni: due ragazzi e tre ragazze. Deceduta anche una madre che era lì per accompagnare la figlia.

Tragedia in Discoteca ad Ancona : i nomi delle vittime : Sono stati resi noti i nomi delle vittime della Tragedia avvenuta la notte scorsa in un discoteca ad Ancona. Indagini in corso per l'accaduto.