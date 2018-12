Diretta Milan-Torino | il match di stasera in tv e online su SkyGo

Serie A - Milan-Torino in Diretta e streaming su Sky : arbitrerà Daniele Orsato : Il Milan, dopo aver sconfitto in casa domenica scorsa il Parma di Roberto D'Aversa, si appresta ad affrontare sempre a San Siro il Torino di Mazzarri. Domenica 9 dicembre infatti verrà giocata alle 20.30 la sfida Milan-Torino, valevole come posticipo serale della quindicesima giornata di Serie A. Ma dove potranno guardare i tifosi rossoneri questa importante sfida della loro squadra del cuore? Potranno farlo solo ed esclusivamente sui canali ...

LIVE Olimpia Milano-Gran Canaria basket - Eurolega 2019 in Diretta : Milano sotto 63-71 a fine terzo quarto - 19 di James : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Herbalife Gran Canaria, valido per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019. Milano arriva a questa partita con un bilancio europeo di sei vittorie e quattro sconfitte, il Gran Canaria ha invece un ruolino di marcia di tre successi e sette partite perse. Con l’incontro di oggi comincia un breve, ma intenso tour de force ...

Diretta Olimpia Milano Gran Canaria/ Risultato live 0-0 - info streaming : palla a due! - Eurolega - - IlSussidiario.net : Diretta Olimpia Milano Gran Canaria, streaming video e tv: al Mediolanum Forum la squadra di Simone Pianigiani spera di riprendere la marcia in Eurolega.

LIVE Milano-Gran Canaria - Eurolega basket in Diretta : a che ora inizia e come vederla in tv e streaming : Dopo due sconfitte consecutive (Barcellona e Zalgiris Kaunas), l’Olimpia Milano cerca di tornare alla vittoria nell’undicesima giornata di Eurolega. La squadra di Simone Pianigiani affronterà questa sera gli spagnoli del Gran Canaria, squadra in grande difficoltà e che ha appena esonerato il tecnico Salva Maldonado. Milano deve vincere per confermarsi nelle posizioni di vertice (attuale record 6-4), mentre Gran Canaria si trova 3-7 e ...

Supercoppa Italiana - Juventus-Milan : data - luogo - modalità di svolgimento - Diretta tv e premi : Supercoppa Italiana, Juventus-Milan – La gara per l’aggiudicazione della Supercoppa Italiana 2018/2019, trentunesima edizione del trofeo, si disputerà a Jeddah (Arabia Saudita), al “King Abdullah Sports City Stadium”, mercoledì 16 gennaio 2019, con inizio alle ore 20.30 locali (18.30 ora Italiana). La gara verrà disputata tra le Società: JUVENTUS Football Club S.p.A. Campione d’Italia 2017/2018 Associazione Calcio MILAN S.p.A. ...

Milan-Torino - Diretta tv e streaming : ecco come e dove vederla : La gara sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A. Milan-Torino in streaming sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky su Sky Go, servizio che consente di vedere tutti i programmi tv su PC e ...

“Attila” di Giuseppe Verdi inaugura la stagione della Scala di Milano : andrà in Diretta su Rai1 : Si inaugura con "Attila" di Giuseppe Verdi la stagione del Teatro alla Scala di Milano il 7 dicembre alle 18. La prima della stagione d’Opera vedrà sul podio il Direttore Riccardo Chailly, che prosegue la sua ricognizione del repertorio italiano ripercorrendo gli anni giovanili di Verdi, e andrà in onda in diretta mondiale su Rai1, Radio3 e Rai Cultura.Continua a leggere