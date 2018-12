Dieta | 48 ore per liberare l' organismo dalle tossine e dimagrire

Dieta delle pere per dimagrire e ridurre gonfiore addome : La Dieta delle pere è tra le diete lampo più seguite perchè oltre a fa dimagrire riduce il gonfiore dell'addome. Ecco le regole per perdere peso.

La Dieta 'vichinga' potrebbe essere migliore rispetto a quella mediterranea : Questi giorni un team di ricercatori finlandesi ha pubblicato i risultati di una ricerca comparativa tra dieta Nordica e dieta mediterranea arrivando alla conclusione che la prima offre una maggiore prevenzione su alcune disabilità tipiche della terza età. Sempre nella prevenzione, altri vantaggi erano stati individuati da ricercatori tedeschi, in un lavoro pubblicato questa estate su BMC Medicina. dieta e disabilità fisica Che la dieta ...

Indice di Massa Corporea - qualità della Dieta e sclerosi multipla : I risultati di due ricerche presentati al Congresso dell’ECTRIMS indicherebbero relazioni significative fra qualità della dieta e Indice di Massa Corporea da una parte e, dall’altra, evoluzione del danno e altre variabili caratteristiche della sclerosi multipla. Al Congresso dell’ECTRIMS (European Committee for the Treatment and Research in Multiple sclerosis, in italiano: Comitato Europeo per il Trattamento e la Ricerca nella sclerosi multipla) ...

Dieta : dimagrire di più con la palestra : buona muscolatura migliore metabolismo : Andare in palestra quando si comincia una Dieta aiuta a dimagrire velocemente. Uno studio rivela che una buona muscolatura migliora il metabolismo

Dieta a basso glutine : riduci il gonfiore e perdi peso : La Dieta a basso glutine aiuta a ridurre i gonfiori addominali e favorisce la perdita di peso. Lo svela una ricerca danese che ha evidenziato i benefici di un regime alimentare con poco glutine. Secondo gli esperti una Dieta di questo tipo, anche se non si è affetti da celiachia, può apportare moltissimi benefici, aiutando a perdere diversi chili ed eliminando la pancia gonfia. Lo studio è stato realizzato dai ricercatori del Centro di ricerca ...

Dieta - qual è il giorno migliore per pesarsi sulla bilancia : lo studio scientifico definitivo : Non tutti i giorni sono uguali per salire su una bilancia e verificare il proprio peso. Anzi, secondo una ricerca scientifica pubblicata sulla rivista Plos One, il giorno ideale sarebbe il mercoledì. I ricercatori della Cornell university guidati dal dott. Brian Wansink hanno esaminato circa 40 sogg

Dieta per combattere le maniglie dell'amore e dimagrire : La Dieta per combattere le maniglie dell'amore e dimagrire di qualche chilo si basa sul consumo di molte verdure. Cosa fare contro grasso addominale.

Tumore al seno : troppi grassi nella Dieta aumentano le recidive : troppi grassi nella dieta aumentano il rischio di recidive per il Tumore al seno. Si tratta di uno dei risultati più importanti emersi nel corso del convegno Carcinoma mammario, traguardi raggiunti e le nuove sfide, che si è tenuto a Roma. Secondo gli ultimi dati oggi circa l’87% delle donne riesce a sconfiggere la malattia, nonostante ciò è necessaria una particolare attenzione allo stile di vita. Alcune ricerche infatti dimostrano che ...

Tumore al seno : l’importanza della Dieta - ecco gli alimenti che aumentano il rischio di recidiva : Una dieta troppo ricca di grassi aumenta fino al 24% il rischio di recidiva del Tumore della mammella. È dimostrato il ruolo degli stili di vita sani nella cosiddetta prevenzione terziaria, che mira a evitare il ritorno della malattia. Bastano 150 minuti di attività fisica a settimana (ad esempio camminata veloce o giardinaggio) per ridurre del 25% la mortalità per Tumore della mammella nelle pazienti che hanno già ricevuto la diagnosi rispetto ...

Chi è Valter Longo - l’inventore della Dieta mima digiuno. Come funziona : Valter Longo è l’inventore della dieta mima digiuno, un regime alimentare rivoluzionario che promette di allungare la vita e difenderci dalle malattie. Specializzato in gerontologia e biologia cellulare, il professor Longo è nato a Genova, ma ha studiato negli Stati Uniti presso l’Università della California, a Los Angeles. A 51 anni è stato inserito dal Time nella lista delle 50 persone più influenti al mondo per la salute, grazie ...

Time - lo scienziato italiano Valter Longo fra i 50 personaggi più influenti nella Salute : è l'inventore della Dieta "mima digiuno" : C'è anche un italiano nella lista dei 50 personaggi più influenti del 2018 nell'ambito della Salute secondo la rivista americana "Time". Si tratta dello scienziato...