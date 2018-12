Di Maio uno e trino | prende rimborsi tripli

Bruno Vespa - l'analisi spietata su Salvini e Di Maio : 'Grande confusione. Nuovo governo dopo le europee' : 'Grande è la confusione sotto il cielo. La situazione è eccellente'. Bruno Vespa , con una citazioni di Mao , attacca il governo nel suo editoriale su Il Giorno . La frase, scrive il direttore di ...

Di Maio : escludo taglio di due miliardi su reddito - massimo uno : Roma, 4 dic., askanews, - Due miliardi in meno sul reddito di cittadinanza per trovare l'intesa con le autorità europee sulla manovra? 'Questo lo escludo, potrebbe venir meno perché non serve, non ...

Roberta Lombardi : 'Un errore le ingerenze di Grillo e Di Maio - io non mi piego ai diktat di nessuno' : Roba da vecchia politica? 'Ripeto: sono rimasta molto perplessa. E' giusto che il capo politico intervenga, ma deve sentire i referenti politici nel territorio e concordare una linea'. Evidentemente ...

Matteo Salvini-Luigi Di Maio - la profezia di Bruno Vespa : 'Divorzio dopo il ritorno in Italia di Di Battista' : Li descrive come 'due coniugi che hanno deciso di divorziare, ma fino al momento decisivo si comportano in maniera ineccepibile per evitare l'addebito'. Così Bruno Vespa , nel consueto editoriale del ...

Vespa : 'Qualcuno mi dice che Di Maio è vittima di fuoco amico - risponde per suo padre' : E' un Bruno Vespa che sveste i panni di padrone di casa di Porta a Porta e veste quelli di opinionista a Piazza Pulita, in onda su La 7. Il fatto su cui è chiamato ad esprimersi sono le vicende che stanno riguardando il ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Un'inchiesta condotta da "Le Iene" avrebbe portato alla luce presunte prestazioni di un lavoratore assicurate in "nero" all'azienda del padre del capo politico grillino. Una vicenda che, ...

Salvini difende Di Maio e accusa : 'Qualcuno vuol far cadere il governo' : Matteo Salvini fa quadrato con il partner di governo e difende Luigi Di Maio dagli attacchi concentrici provenienti da media e opposizione dopo lo “scoop” de Le Iene sui presunti illeciti nell'azienda di proprietà del padre del vicepremier pentastellato. L'occasione per lanciare un chiaro messaggio di solidarietà politica nei confronti del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico (oggi nell'occhio del ciclone) è arrivata con l'intervista ...

Emilio Carelli : “Di Maio è stato uno dei pochi che nella scorsa legislatura ha restituito 380 mila euro del proprio stipendio” : Emilio Carelli: “Di Maio è stato uno dei pochi che nella scorsa legislatura ha restituito 380 mila euro del proprio stipendio” “Di Maio è stato uno dei pochi che nella scorsa legislatura ha restituito 380 mila euro del proprio stipendio. Dobbiamo distinguere le responsabilità del padre e del figlio” queste le frasi di Emilio Carelli che nel programma Agorà spiega come sia assurdo che Di Maio venga accusato di non essere corretto ed ...

Manovra - Di Maio : “Nessuno slittamento di reddito di cittadinanza e quota 100” : Prima l’ipotesi di rimandare qualche settimana l’entrata in vigore delle misure per trovare la quadra dei conti e continuare lungo la rotta che porta all’accordo con l’Ue, quindi un nuovo irrigidimento. A tirare il freno a mano, con lo sguardo probabilmente rivolto all’elettorato M5s, è stato Luigi Di Maio. Parlando con i cronisti a Montecitorio, il vicepremier ha assicurato che non si verificherà alcuno slittamento ...

Tiziano Renzi : "Nessuno mi accosti al padre di Di Maio" : Ha chiesto di non essere paragonato al padre del vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio. E lo ha fatto con un post su Facebook: "Chiedo cortesemente di non essere accostato a personaggi come il signor Antonio Di Maio. Io non ho mai avuto incidenti sul lavoro in azienda e se si fossero verigicati mi sarei preoccupato di curare il ferito nel miglior ospedale, non di nascondere il problema".Si esprime con durezza, Tiziano Renzi, padre dell'ex ...

Scontro su inceneritori - Di Maio : «A qualcuno piacciono ancora - ma sono roba vintage» : «Credo che come sempre alla fine tutte le diversità di vedute nel governo si superano. Quando ci vediamo e ci mettiamo al tavolo alla fine si va sempre va avanti. Ma oggi parlare di...

Scontro M5S-Lega su inceneritori - Di Maio : 'A qualcuno piacciono ancora - ma sono roba vintage' : LEGGI ANCHE Come funziona il 'modello Treviso' 'Una corretta e virtuosa applicazione dell'economia circolare, in linea con la gerarchia nella gestione dei rifiuti europea, comporta una forte ...

