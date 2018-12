Di Maio | “Le imprese da Salvini? I fatti si fanno al mio ministero” 

Di Maio pubblica tre mesi di contratti. Ma mancano “le estati” : Luigi Di Maio ieri ha pubblicato il contratto di lavoro a tempo determinato come manovale con l’azienda edile di famiglia e le buste paga del periodo dal 27 febbraio al 27 maggio del 2008. «Massima trasparenza, sempre», scrive sul blog delle stelle, specificando che si tratta solo dei documenti «immediatamente reperibili». Resta infatti un punto in...

Reddito di cittadinanza - Durigon : “Le tessere di cui parlava Di Maio? Saranno la conseguenza dell’intento del governo” : Contrordine: al momento non esiste ancora alcun mandato di stampare le tessere per il Reddito di cittadinanza. A chiarirlo, davanti alla commissione Lavoro della Camera, è stato il sottosegretario leghista Claudio Durigon, che ha risposto a un’interrogazione sulle dichiarazioni di Luigi Di Maio. La settimana scorsa il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo a Piazzapulita aveva annunciato di aver già commissionato i primi ...

M5s - Boschi al padre di Di Maio : “Le auguro che non le gettino fango come suo figlio ha fatto con mio padre” : Con un video pubblicato sui propri social, Maria Elena Boschi, deputata del Partito democratico, ha commentato la vicenda che ha coinvolto il padre di Luigi Di Maio che, secondo le Iene, avrebbe fatto lavorare in nero un operaio. “Caro signor Di Maio – esordisce l’ex ministra del governo Renzi rivolta direttamente ad Antonio Di Maio – le auguro di non vivere mai quello che suo figlio e gli amici di suo figlio hanno fatto ...

Di Maio apre al dialogo con UE ma avverte : “Le riforme restano” e poi lancia un messaggio a Salvini : Di Maio pronto a dialogare con l’UE, le manovre non si toccano. A Salvini si raccomanda di non chiedere nulla per Berlusconi All’Europa “spiegheremo che siamo pronti a dismissioni di immobili, non a dismissioni primarie, non dei gioielli di famiglia. Siamo pronti a maggiori tagli agli sprechi, siamo eventualmente anche pronti a clausole di salvaguardia che mettano al riparo dallo sforamento del deficit. Però le grandi riforme ...

Chiusure domenicali - Sala : “Le facciano ad Avellino e non rompano le palle a noi”. Di Maio : “Prima diritti dei lavoratori” : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite a un convegno all’università Bicocca, è tornato sulla questione delle Chiusure domenicali di negozi ed esercizi pubblici. “Se le vogliono fare in provincia di Avellino – ha detto nel corso di un panel – le facciano, ma a Milano è contro il senso comune. Pensassero alle grandi questioni politiche, non a rompere le palle a noi che abbiamo un modello che funziona e 9 milioni di ...

Manovra - ‘dubbi’ Ue su lettera Tria/ Ultime notizie - Salvini-Di Maio a Moscovici : “Legge non si tocca” : Manovra Economica, l'Italia risponde alla lettera Ue di critica: Conte-Tria, "stiamo in Europa, ma inaccettabili i pregiudizi". Ultime notizie e reazioni: Kurz, "la Commissione la bocci"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:23:00 GMT)

Pace fiscale - Buffagni (M5s) : “Lega ci smentisce? Di Maio chiaro - testo invotabile. Ma non ci sarà crisi di governo” : “La Lega smentisce la nostra ricostruzione sulla manina che ha modificato il decreto fiscale? Di Maio è stato chiaro, con un salvacondotto ad attività illegali non lo votiamo”. Così Stefano Buffagni, sottosegretario agli Affari regionali, in merito allo scontro M5s-Lega sulla Pace fiscale. Era stato Salvini a replicare alla denuncia di Di Maio precisando come il voto fosse stato unanime in Cdm, negando “trucchi”. Ma ...

Manovra - Di Maio : “Lettera Ue sul Def? Noi non arretriamo - non esiste alcun piano B. Abolirò 240 leggi sul lavoro” : “La lettera dell’Unione europea a Tria sul Def? Sapevamo che a Bruxelles non piacesse questa Manovra, ora inizia una fase di interlocuzione. Ma deve essere chiaro che questo governo non arretra e che non esiste alcun piano B”. Così il vicepremier Luigi Di Maio a margine della visita al villaggio contadino della Coldiretti, in merito alla “seria preoccupazione per la deviazione dal percorso di bilancio” ...