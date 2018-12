DDL CONCRETEZZA Non bastano le impronte digitali per migliorare il lavoro nella Pa

Pubblica amministrazione - il DDL CONCRETEZZA svecchierà la burocrazia : Stiamo costruendo una Pubblica amministrazione smart, tecnologica, meritocratica e comoda per i cittadini. Abbiamo infatti approvato al senato il disegno di legge “concretezza”, un provvedimento che sarà fondamentale per rilanciare tutta l’Italia. Da sottosegretario alla Pubblica amministrazione, ma soprattutto da cittadino, sono veramente felice. Quando la Pubblica amministrazione non funziona, infatti, è un problema per tutti. Una burocrazia ...

Pubblica amministrazione - primo sì del Senato al DDL concretezza. Impronte digitali per i controlli anti assenteismo : controlli più serrati, anche con le Impronte digitali, contro i furbetti del cartellino. Il ddl concretezza con le novità per le pubbliche amministrazioni e la lotta all’assenteismo ha ricevuto il primo ok in Parlamento con l’approvazione dell’Aula del Senato (138 sì, 94 no e nessun astenuto), dopo l’esame in commissione Lavoro e il via libera con alcune piccole modifiche. Resta confermato l’impianto del provvedimento, collegato alla ...

P.a. - c'è il primo via libera al DDL CONCRETEZZA |Ok alle impronte digitali per i dipendenti statali : A regime il provvedimento prevede la verifica delle presenze dei dipendenti pubblici con impronte e nuovi sistemi di videosorveglianza. Non tutti i senatori d'accordo.

DDL CONCRETEZZA - primo sì al Senato. Bongiorno : "Assenteismo è reato" - : Il provvedimento, voluto dal ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno, introdurrà controlli biometrici per smascherare i furbetti del cartellino e un "nucleo della concretezza" per ...

P.a. - primo via libera al DDL CONCRETEZZA |Ok a impronte digitali per i dipendenti statali : A regime il provvedimento prevede la verifica delle presenze dei dipendenti pubblici attraverso impronte e nuovi sistemi di videosorveglianza. Ma non tutti i senatori sono d'accordo.

DDL CONCRETEZZA : ok Senato con 138 sì : ANSA, - ROMA, 6 DIC - Via libera al Ddl concretezza da parte dell'Aula di palazzo Madama con 138 sì, 94 no e nessun astenuto. Il provvedimento, collegato alla Manovra, ora passa alla Camera.

DDL CONCRETEZZA : ok Senato con 138 sì : ANSA, - ROMA, 6 DIC - Via libera al Ddl concretezza da parte dell'Aula di palazzo Madama con 138 sì, 94 no e nessun astenuto. Il provvedimento, collegato alla Manovra, ora passa alla Camera.

Senato - in calendario DDL CONCRETEZZA - poi Manovra. Dal 13 dicembre Anticorruzione. No alle informative di Conte : Il calendario di dicembre per Palazzo Madama, approvato oggi dai capigruppo, inizia con il ddl Concretezza che arriva in Aula giovedì 6 dicembre e si voterà, stando ai programmi della maggioranza, già mercoledì 12 dicembre. A seguire inizierà la discussione sulla Manovra, slittata appunto dal 6 al 10 dicembre: lunedì prossimo inizieranno i lavori delle commissioni e il provvedimento è previsto in Aula, come da calendario iniziale, per martedì ...

Lotta ai 'furbetti' - concorsi e buoni pasto : cosa c'è nel DDL Concretezza : Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge proposto dal ministro Bongiorno che viaggia collegato alla legge...

DDL CONCRETEZZA - ok Cdm a misure per P.A. e contro assenteismo : Roma, 25 ott., askanews, - Via libera definitivo del consiglio dei ministri al ddl concretezza. Il provvedimento, presentato dal ministro della funzione pubblica Giulia Bongiorno, contiene 'interventi ...

DDL CONCRETEZZA - il cdm approva il testo “Impronte digitali o riconoscimento facciale contro l’assenteismo nella P.A.” : Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il ddl Concretezza, collegato alle legge di bilancio e proposto dal ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno. Il provvedimento prevede una serie di interventi che vanno dall’istituzione di una task force denominata “Nucleo della Concretezza” al miglioramento della efficienza delle Pa centrali e locali, fino alla lotta all’assenteismo attraverso verifiche ...

P.A. : il Consiglio dei ministri approva il DDL concretezza : Via libera definitivo del Consiglio dei ministri al ddl concretezza che marcerà collegato alla legge di Bilancio. Il provvedimento prevede una serie di interventi che vanno dal miglioramento della ...