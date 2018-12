Dare all' Ue ciò che è dell' Ue

Huawei - e non solo - - perché serve Dare più forza all'intelligence economica. Parla Manciulli : Che cosa dovrebbe fare invece l'Europa? Bisogna comprendere che se l'Unione Europea non aggregherà le proprie funzioni in ambiti come sicurezza e economia non avrà la capacità che aveva in passato di ...

Il taglio alle pensioni d'oro per Dare altri soldi al Sud : Il sussidio vero e proprio del M5S dovrebbe essere condizionato al reinserimento nel mondo del lavoro e sarà subordinato all'accettazione delle offerte di impiego degli uffici del lavoro, Ma i ...

USA - espulsa dallo scuolabus per bullismo : il padre obbliga la figlia di 10 anni ad anDare a scuola a piedi per 8km [VIDEO] : Il bullismo è una piaga dilagante della società moderna e un padre dell’Ohio, USA, ha deciso di dare una lezione esemplare alla propria figlia, scatenando una marea di critiche sul web. Dopo che Kirsten, 10 anni, è stata sospesa per 3 giorni dallo scuolabus per la seconda volta per aver bullizzato un compagno, Matt Cox ha deciso di farla andare a scuola a piedi in una fredda giornata, seguendola in macchina. Il video che il padre ha girato ...

M5s - Dall’Osso se ne va e si iscrive a Fi : “Preso in giro. Detto no ad emendamento per Dare più soldi al fondo disabili” : “Prima mi hanno usato, poi mi hanno preso in giro: non posso più restare con i Cinque Stelle”. Matteo Dall’Osso se ne va e aderisce al gruppo di Forza Italia alla Camera, che lo accoglie nelle sue fila. Il deputato ex pentastellato, malato di Sla, ha annunciato in un’intervista a Il Giornale la sua decisione, formalizzata dagli azzurri venerdì mattina. “Mi sono sentito solo, in parte tradito, umiliato. E mi sono ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : le startlist e le classifiche dei tempi in base alle iscrizioni. Paltrinieri - QuaDarella e Detti in evidenza : I Mondiali di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina) si stanno avvicinando sempre di più. Dall’11 al 16 dicembre la piscina asiatica ospiterà l’ultimo evento importante del 2018 e le motivazioni per chi gareggerà saranno elevatissime. La Nazionale italiana, reduce dai grandiosi risultati degli Europei di Glasgow, vuol confermare la propria compattezza in un contesto più complicato dove gli avversari sono più forti. Una rassegna che ...

La dura punizione del padre alla figlia bulla : 8 chilometri a piedi per anDare a scuola : Altro che passaggio. Questo padre ha voluto impartire alla figlia una dura lezione su due fronti. Primo tra tutti, un'esortazione a non fare mai più la bulla con un compagno, e poi, l'imparare a capire cosa sia un diritto e un privilegio. Il bus della scuola non è un diritto, ma un grande privilegio."L'altro giorno mia figlia è venuta a casa con una nota di sospensione per una settimana dallo scuolabus. Ha fatto la bulla con ...

Lega Pro - messaggio a Galliani : "Ci Daresti una mano?" : 'Caro Adriano, mi piacerebbe che tu accettassi di fare l'ambasciatore del nostro calcio verso la Serie A dove hai forti credenziali'. Così comincia il messaggio che il presidente della Lega Pro ...

Azionario - nel 2019 guarDare all'IT che punta sull'healtcare : Per gli investitori limitarsi a puntare sulle maggiori aziende farmaceutiche del mondo per partecipare a questi trend di crescita non è più una strategia percorribile. Bernstein Research sottolinea ...

Tria : speriamo di non anDare in recessione - serve uno stimolo all'economia : speriamo di non andare in recessione e di fare una manovra che ostacoli il rallentamento dell'economia». Il ministro dell'Economia Giovanni Tria tira le somme a conclusione della riunione Ecofin ...

Wanda Nara : "Icardi da Pallone d'Oro? Per vincerlo dovrebbe anDare via dall'Inter" : Mauro Icardi ha fatto incetta di premi e riconoscimenti al Gran Galà del calcio. L'attaccante e capitano dell'Inter, infatti, ha vinto il premio per il gol più bello dell'anno, quello di tacco ...

Dare voce alla panchina per diminuire gli sbagli : ... esattamente come accaduto durante i recenti mondiali in Russia, con arbitri selezionati in tutto il mondo solo per piazzarsi davanti al video e controllare le azioni controverse. Una mossa che ha ...

MotoGp – Marc Marquez in ospedale - oggi l’intervento alla spalla : “pronto per anDare dal carrozziere” [FOTO] : Marc Marquez pronto per l’operazione alla spalla: lo spagnolo aggiorna tutti i fan dal lettino d’ospedale I piloti della MotoGp si sfidano anche fuori dalla pista a colpi di… operazioni. Dopo quella a cui è stato sottoposto Michele Pirro la scorsa settimana, ieri è stato il turno di Jorge Lorenzo, operato al piede. Adesso è arrivato invece il momento del campione del mondo: Marc Marquez è infatti già in ospedale, da ieri ...

