Dall'Osso - battutacce Grillo su disabili : ANSA, - ROMA, 9 DIC - "Beppe ti voglio bene, ricomprami al doppio, ovvero zero centesimi, ma con tutto il cuore del mondo". Lo dice il deputato di Fi, ex M5s, Matteo Dall'Osso commentando il post di Beppe Grillo. "Mi dispiace davvero tremendamente che Beppe possa anche solo pensare una cosa del genere - aggiunge - ...

'Da Beppe Grillo solo battutacce sui disabili' - così Dall'Osso - : Roma, 9 dic., askanews, - 'Mi dispiace davvero tremendamente che Beppe possa anche solo pensare una cosa del genere. Ma Beppe sappia che il presidente Berlusconi non mi ha dato nulla, solo rispetto e ...

M5S - Grillo sui cambi di casacca 'Offro il doppio di Berlusconi'. Dall Osso replica 'Battutacce - da Fi ho avuto rispetto' : I Cinquestelle si sentono sotto assedio. E vedono in Silvio Berlusconi il grande pericolo. Il manovratore che potrebbe attirare nel gruppo forzista un drappello di parlamentari di un Movimento in ...

M5s - Grillo : “Offro doppio di Berlusconi”. Dall’Osso dopo passaggio a Fi : “Non mi hanno dato nulla - solo rispetto e libertà” : “Offro il doppio di qualunque cifra possa offrire Silvio Berlusconi per l’acquisto di parlamentari in saldo”. Un post pubblicato sulla pagina Facebook di Beppe Grillo riaccende il caso di Matteo Dall’Osso, l’ex deputato del M5s passato a Forza Italia venerdì scorso. Infatti il parlamentare malato di Sla, anche se non direttamente citato da Grillo, si è sentito chiamato in causa e ha risposto: “Beppe ti voglio bene, ...

Dall'Osso - battutacce Grillo su disabili : ANSA, - ROMA, 9 DIC - "Beppe ti voglio bene, ricomprami al doppio, ovvero zero centesimi, ma con tutto il cuore del mondo". Lo dice il deputato di Fi, ex M5s, Matteo Dall'Osso commentando il post di Beppe Grillo. "Mi dispiace davvero tremendamente che Beppe possa anche solo pensare una cosa del genere - aggiunge - ...

M5S - Grillo sui cambi di casacca 'Offro il doppio di Berlusconi'. Replica di Dall Osso 'Battutacce - da Fi ho avuto rispetto' : I Cinquestelle si sentono sotto assedio. E vedono in Silvio Berlusconi il grande pericolo. Il manovratore che potrebbe attirare nel gruppo forzista un drappello di parlamentari di un Movimento in ...

M5S - Grillo sui cambi di casacca 'Offro il doppio di Berlusconi'. Dall Osso 'Battutacce - da Fi ho avuto rispetto' : I Cinquestelle si sentono sotto assedio. E vedono in Silvio Berlusconi il grande pericolo. Il manovratore che potrebbe attirare nel gruppo forzista un drappello di parlamentari del Movimento, in crisi ...

Caro Matteo Dall’Osso - ti hanno lasciato solo. Anche il M5s si è dimenticato dei disabili : “Non lasciatemi solo” hai ripetuto più volte commosso tuoi colleghi. Non lasciatemi solo, in fondo si trattava di dare un piccolissimo segnale di buona volontà. Come definire altrimenti uno stanziamento di 10 milioni per anno a un fondo per i disabili. Poco più di una mancia, troppo poco per restituire dignità ai disabili. Persino per un governo autoproclamatosi del cambiamento. Carissimo Matteo,ci conosciamo praticamente dall’indomani della tua ...

Forza Italia - Mulè : “Dall’Osso del M5s è passato con noi autonomamente. Complimenti al governo degli ultimi” : “Matteo Dall’Osso del M5s? È passato a Forza Italia perché ha detto che il M5s umilia i disabili. Dal’Osso non è stato corteggiato da noi, ma ha autonomamente deciso di aderire a un partito. Lui tra tanti partiti ha scelto proprio Forza Italia. Significherà qualcosa”. Sono le parole del deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, nel corso de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, a proposito ...

La previsione di Mara Carfagna : 'Il M5S è come una prigione - come Dall'Osso altri in fuga' : L'attuale vicepresidente della Camera, la forzista Mara Carfagna, è stata intervistata da Francesca Angeli sulle colonne de Il Giornale per rivelare alcuni retroscena a proposito dell'approdo in Forza Italia da parte dell'ex pentastellato Matteo Dall'Osso, parlamentare affetto da disabilità. A questo proposito, l'ex ministro per le Pari opportunità ha spiegato che per tanti grillini il Movimento 5 Stelle è diventato una prigione e, di ...

Mara Carfagna bombarda Luigi Di Maio : M5s - non solo Matteo Dall'Osso in fuga : Non solo Matteo Dall'Osso , l'ormai ex grillino disabile passato in Forza Italia poiché si è sentito tradito dal M5s. La valanga, infatti, potrebbe ingrossarsi. Lo conferma Mara Carfagna , che afferma:...

Dall’Osso - malato di Sla - lascia il M5S e arrivano gli insulti dei Grillini : “la disabilità ce l’hai nel cervello” : Erano passate poche ore da quando il deputato del Movimento 5 Stelle, Matteo Dall’Osso, aveva dato notizia della sua decisione di abbandonare il partito fondato da Beppe Grillo, che gli insulti da parte dei Grillini non hanno tardato ad arrivare. Militanti e affiliati al Movimento si sono scatenati sui social insultando e offendendo il deputato che ha deciso di passare a Forza Italia. Tra i tanti commenti, alcuni improponibili e di una ...

Dall’Osso sotto shock!! Tajani (Forza Italia) : “adesso dentro il M5S c’è una falla” : Dall’Osso sotto shock per i commenti ricevuti dopo il suo passaggio a Forza Italia. Tajani commenta: “Aperta una falla” “Non sottovalutiamo quello che sta accadendo nel Movimento 5 Stelle”, afferma il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani nel suo intervento al convegno organizzato da Forza Italia per criticare la manovra di governo. “L’adesione al gruppo di Forza Italia di Michele ...

Dall'Osso lascia il M5se passa a Forza Italia : "Umiliati noi disabili" | Di Maio : penale? Parleremo : La decisione del parlamentare, malato di Sla, dopo che alcuni suoi emendamenti sono stati respinti: "Mi sono sentito solo, in parte tradito"