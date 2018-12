eurogamer

: CS:GO pesantemente criticato dopo essere diventato free-to-play #CS:GO - Eurogamer_it : CS:GO pesantemente criticato dopo essere diventato free-to-play #CS:GO - minelli_mattia : @Rossonerosemper Non dico che chi come me lo ha criticato pesantemente, debba delle scuse a Gigio, ma ora va compreso - Milestemplaris : @fabbricainter @il_Malpensante La morale l’hai fatta tu. A me. Io ho criticato pesantemente un tizio che non ho nea… -

(Di domenica 9 dicembre 2018) Counter-Strike: Global Offensive non è mai stato un giocoto, dunque potrebbe ben immaginare lo stupore dei fan davanti all'aggiornamento che ha trasformato il titolo in un gioco fruibile gratuitamente con il modello delle microtransazioni.Naturalmente gli appassionati hanno discusso in maniera accesa dei cambiamenti e questo a portato ad una serie di recensioni negative dal lancio dell'update, riporta PCgamesn. 13.000 recensioni appenal'aggiornamento, mentre per il momento quel numero continua a crescere. Si tratta a conti fatti della più grande serie di recensioni negative che il gioco abbia mai visto scatenarsi.Attualmente le critiche alla decisione presa dalla casa di CS: GO hanno comportato ad un totale di circa 20.000 recensioni negative con migliaia di utenti che esigono il rimborso del denaro speso per comprare il gioco.Read more…