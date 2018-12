Crozza | il monologo sulla manovra | “Partorire con dolore? Ora se sei una donna dovrai

Il monologo di Crozza : “Di Maio non ha fatto nulla di male e mi fa tenerezza. Ma non Salvini : col dl Sicurezza coccola i fascisti” : Il monologo di Maurizio Crozza, nel corso di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, è dedicato al decreto Sicurezza e alle sue incongruenze: “Se non sai l’italiano, non puoi vivere qui. Sacrosanto. Ecco Salvini con una norma così, sai quanti dei tuoi deputati perderebbero la cittadinanza?”. L’artista genovese ha poi aggiunto: “L’Anpi è contro. E io tendo a fidarmi più di chi ha ...

Il monologo di Crozza sulla propaganda : “Spread alle stelle e Salvini posta i gattini. Avrà pensato : molti mici - molto onore” : Nel monologo di Maurizio Crozza, nel corso di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, come sempre al centro i principali fatti di attualità politica della settimana: “Ogni cosa si trasforma in propaganda. L’esempio classico c’è stato due giorni fa: avevamo lo spread a 320, l’asta di BTP era andata quasi deserta, l’Europa ci stava bastonando, in Kenya una nostra volontaria era appena stata rapita… e il nostro ...

Il monologo di Crozza sul decreto Genova : “In realtà è il decreto Ischia con dentro due stronzate su un ponte caduto al Nord” : Nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, il monologo di Crozza sull’approvazione del decreto Genova: “Ieri finalmente è passato il “decreto Genova” con dentro il condono di Ischia. O forse è il contrario… chi lo sa. Magari quello che hanno approvato è il ‘decreto Ischia‘ con intorno, casualmente due stronzate su un ponte che è caduto da qualche parte su al Nord”. L'articolo Il ...

Crozza e il monologo su Ici e Vaticano : “Chiesa ha 2mila miliardi di patrimonio immobiliare. Quanto il nostro debito pubblico” : Maurizio Crozza , nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, ha dedicato un monologo alla questione del Vaticano e dell’Ici che secondo l’Unione Europea va recuperata sugli immobili religiosi: “Immaginatevi il postino che entra a San Pietro con la busta di Equitalia: “Scusi…dovrei consegnare questo, il responsabile è in casa?”. “Guardi se aspetta domenica, si ...