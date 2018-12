Cosa sta sbagliando Macron

Giulia Salemi - dopo il Gf Vip sta cambiando qualCosa? La risposta che chiarisce tutto : Giulia Salemi e Francesco Monte dopo il Gf Vip 2018, lei non teme nulla Le malelingue si sono spesso divertite dopo il Gf Vip 2018 a diffondere cattive voci su Giulia Salemi e Francesco Monte. News e pettegolezzi sui due infatti sono tutt’altro che entusiasmanti, nel senso che c’è chi proprio non riesce a credere […] L'articolo Giulia Salemi, dopo il Gf Vip sta cambiando qualcosa? La risposta che chiarisce tutto proviene da ...

Tragedia Corinaldo - 6 morti : Cosa è successo durante il concerto di Sfera Ebbasta : Ci sono anche sette feriti gravi. Fuggi fuggi generale scatenato dall'utilizzo di uno spray al peperoncino spruzzato da una ragazzo (già identificato) sulla folla. Si indaga su sovraffollamento e misure di sicurezza del locale. La sala aveva infatti una capienza inferiore alle 500 persone, ma sarebbero stati venduti più di 1.300 biglietti.Continua a leggere

Manovra - Delrio (Pd) : “Tutti dati falsi - una Cosa mai vista. Tra pochi mesi sarete abbandonati da noi e dal popolo italiano” : Duro intervento del capoguppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, nella dichiarazione di voto contraria alla legge di Bilancio, il cui testo passerà al Senato per la seconda lettura e per i probabili correttivi. Delrio esordisce, menzionando la tragedia avvenuta al concerto del trapper Sfera Ebbasta e ringraziando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per la sua visita a Corinaldo. Poi critica severamente il governo M5s-Lega, rivolgendosi al ...

No Tav a Torino/ Video - la protesta pacifica dei 70mila 'Noi sappiamo per Cosa stiamo manifestando' - IlSussidiario.net : Torino, corteo No Tav: in 40mila per le vie della città, presenti anche i Gilet Gialli arrivati dalla vicina Francia. Beppe Grillo, 'non si farà'.

Monza Rally Show 2018 – Valentino Rossi svela : “sono stato tamponato - è andata bene. Le lamentele di Cairoli? Ecco Cosa dico” : Il pesarese ha parlato dopo la seconda giornata di Prove al Monza Rally Show, svelando un retroscena relativo alla Speciale Grand Prix 1 Valentino Rossi non ha praticamente rivali al Monza Rally Show, il pilota pesarese ha vinto tutte le Prove Speciali in programma ottenendo un vantaggio siderale su Suninen. La superiorità della sua Ford Fiesta WRC Plus è risultata davvero impressionante, anche se non sono mancati i momenti di pathos. Il ...

Cosa c’è stasera in TV : Grandi classici: "Il Padrino - Parte II", il terzo film della saga di Rocky e quello con il mostro verde che odia il Natale

Striscia la Notizia - Domenica In e Mara Venier nel mirino : intervista a Renato Zero - Cosa non torna : Nel mirino di Striscia la Notizia ci finiscono ancora Domenica In e Mara Venier . Nell'ultima puntata della rubrica 'I nuovi mostri' del tg satirico di Canale 5, infatti, viene scodellata l'intervista ...

Cosa è successo al concerto di Sfera Ebbasta al Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) : Tutto quello che c'è da sapere sulla strage alla discoteca "Lanterna Azzurra" di Corindolo prima del concerto di Sfera Ebbasta: numero delle vittime e dei feriti, ricostruzione, indagini, polemiche sulla sicurezza e precedenti, tra cui quello di piazza San Carlo a Torino.Continua a leggere

Rimandato il concerto di Gemitaiz a Modena dopo la tragedia da Sfera Ebbasta - il messaggio : “Non so Cosa avete nel cervello ma siete sbagliati” : Il concerto di Gemitaiz a Modena in programma per stasera, sabato 8 dicembre, è posticipato a data da destinarsi. Nella nota stampa divulgata questa mattina si legge che in seguito alla tragedia che si è consumata nella notte a Corinaldo (Ancona) in occasione del concerto di Sfera Ebbasta, l'organizzazione e l'artista hanno deciso di rimandare l'evento in programma questa sera al Vox di Nonantola (Modena). Intorno alla mezzanotte, nel locale ...

Sei morti in discoteca : Cosa è andato storto al concerto di Sfera Ebbasta? : Dramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaLa prima ricostruzione, ancora parziale, del dramma della discoteca della provincia di Ancona è arrivata dal questore della città marchigiana. «L’uscita di sicurezza si è aperta, ma appena fuori due parapetti laterali in ferro sono venuti meno e le persone sono cadute una sull’altra» ha ...

Strage al concerto di Sfera Ebbasta : “Ecco Cosa è successo - mio figlio vivo per miracolo” : Il racconto del papà di un ragazzino che era al concerto del rapper nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo: "Un ragazzo nel corso di un principio di rissa ha spruzzato uno spray urticante. Mio figlio e i suoi amici sono stati fortunati perché la corriera che avevano preso per andare al concerto ha fatto tardi ed è arrivata poco prima che il fatto succedesse e quindi non hanno fatto neanche in tempo ad entrare"Continua a leggere

Berlusconi : alle Europee resteremo Forza Italia - 'Manovra senza contenuti - mai vista una Cosa simile' : ... non solo benessere e libertà ma faro di cultura e di civiltà, di democrazia e di pace per i popoli di tutto il mondo. Per questo serve politica estera comune e soprattutto difesa comune: saremmo una ...

L'attesa per i gilet gialli e i litigi nel governo. Di Cosa parlare stasera a cena : Al Censis tocca, per mestiere, guardarci, vedere cosa ci interessa e cosa ci fa arrabbiare, cosa ci mette in agitazione, cosa ci spaventa, in cosa speriamo. La descrizione dell'Italia e degli italiani è realistica, anche se sembra tratta più da ciò ci vede e si sente in Tv, sui giornali, sui social.

Cosa c’è stasera in TV : Qualche film e i soliti programmi del venerdì, ma soprattutto il ritorno di "Chi vuol essere milionario?": la accendiamo?