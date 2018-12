Cosa intendeva Ceresani con quella frase su Satana e il riscaldamento globale

agi

(Di domenica 9 dicembre 2018) Il capo di gabinetto del ministero per la Famiglia e le disabilità, Cristiano Ceresani, ospite nella trasmissione Uno Mattina, risponde alla domanda se ci sia un'interpretazione teologica del, che veda incolpevole l'uomo perché vittima di forze a lui superiori. Risponde Ceserani: "È ovviamente colpa dell'uomo, della sua incuria, della sua avarizia se abbiamo calpestato il pianeta, che è l'unico che abbiamo. Ma nel cuore dell'uomo agiscono forze trascendenti. Nel cuore dell'uomo agisce la tentazione. E io nel libro (Kerygma, Il Vangelo degli ultimi giorni', ndr) cerco di spiegare come l'azione di, a cui resta poco tempo per prendere di mira il creato, sia un dato teologico. Davanti questo dato io faccio delle domande e chiedo: perché andando a leggere nelle scritture ...