Corre su WhatsApp una pericolosa truffa Vodafone oggi 9 dicembre | come riconoscerla

(Di domenica 9 dicembre 2018)Dovete prestare grandissima attenzione, a partire da, ad unapotenzialmente moltoper il pubblico italiano, anche perché legata ad un'app nota. Di recente abbiamo analizzato le vicende relative all'operatore rosso sotto un altro punto di vista, con una serie di disagi per il pubblico che potrebbero essere nulla rispetto a quanto riportato da un cliente all'interno del forum ufficiale. Con un allarme che in qualche modo dovrebbe "sollecitare" anche gli utenti legati ad altri operatori,nel caso di Wind Tre, Iliad e TIM. Proviamo a capire di cosa si tratta, grazie al prezioso contributo di bufale.net.Scendendo maggiormente in dettagli con questaconsiste nell'invio di un messaggioad un utente che in precedenza aveva aperto un ticket presso l'operatore per problemi tecnici. Dopo un approccio ...