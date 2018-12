Corinaldo | una mamma denuncia | “C’è chi è entrato in discoteca senza biglietto”

Strage a Corinaldo - una ragazza : 'Mi sono salvata grazie a un ramo' - : Una testimone che era nella discoteca "Lanterna Azzurra" ha raccontato: "Quelli sotto gridavano di non muovermi perché altrimenti loro non respiravano". Secondo un altro giovane, il locale vende ...

Strage di Corinaldo - identificato chi ha spruzzato lo spray urticante : «Voleva rubare una catenina» : Lo spray urticante al concerto di Sfera Ebbasta lo ha spruzzato un minorenne. È stato individuato ed identificato il minorenne che avrebbe spruzzato uno spray urticante all'interno della...

Tragedia di Corinaldo - il dj del locale : “Lo spray urticante usato per rubare una catenina” : Il figlio del gestore, e dj della Lanterna Azzurra, ha spiegato cosa potrebbe aver spinto il ragazzo, che è stato identificato, a utilizzare lo spray: "È arrivato un ragazzo dalla sala fumatori e mi ha detto: 'Marco, mi hanno rubato la catenina'. Io gli ho chiesto chi era stato e lui mi ha risposto 'non lo so, era un ragazzo che ha spruzzato uno spray al peperoncino'".Continua a leggere

Calca in una discoteca a Corinaldo - muoiono cinque ragazzi e una mamma : Roma, 9 dic., askanews, - Tragedia in discoteca, nell'entroterra di Ancona. L'utilizzo di uno spray al peperoncino, secondo alcune testimonianze, ha scatenato il panico in una discoteca a Corinaldo, ...

Capitano di Polizia. Matteo Salvini in piazza a Roma : "Ma dopo i morti di Corinaldo non può essere una festa" : Matteo Salvini sale sul palco di piazza del Popolo, acclamato dalla folla. Il segretario federale della Lega indossa una felpa rossa della Polizia, si affaccia, ma il suo discorso chiuderà la manifestazione. Prima spazio ai ministri leghisti: prenderanno la parola sul palco Bongiorno, Bussetti, Centinaio, Fontana, Stefani e Giorgetti, prima del discorso finale del "Capitano", come lo acclama la folla."Non può essere una festa a ...

Corinaldo - una mamma e 5 ragazzini : chi sono le vittime della tragedia in discoteca : Tre ragazze, due ragazzi e una mamma che aveva accompagnato la figlia. sono loro le sei vittime della tragedia della discoteca di Corinaldo , non lontano da Ancona, morte schiacciate dalla calca ...

Ancona - panico in discoteca a Corinaldo : 5 ragazzi e una mamma morti al concerto di Sfera Ebbasta : Tragedia nel locale «Lanterna azzurra», dove era in corso il concerto del rapper. Centoventi i feriti. Qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino, la folla è corsa verso un’uscita: sono crollati dei parapetti e i ragazzi sono morti schiacciati

Ancona - strage in una discoteca a Corinaldo : 6 morti e 120 feriti : Una terribile tragedia ha scosso la provincia di Ancona la notte scorsa. Il fatto di cronaca si è verificato in una discoteca di Corinaldo, il club Lanterna Azzurra, dove di lì a poco si sarebbe dovuto esibire il cantante Sfera Ebbasta. Centinaia di persone erano in attesa dell'artista, quando all'improvviso tra la gente si è scatenato il panico. Pare, ma su questo ci sono ancora delle serrate indagini in corso da parte dei Carabinieri, che un ...