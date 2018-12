Corinaldo | nella discoteca c’era anche il figlio di Marianna Manduca | vittima di violenza

Strage Corinaldo - la banda dello spray urticante che deruba i giovani nella ressa : dal nostro inviato Corinaldo (An) C?è una banda dello spray al peperoncino che semina il panico nei concerti e nei luoghi affollati in Italia. Anzi, più realisticamente: ci sono...

Corinaldo - panico al concerto di Sfera Ebbasta : 6 morti nella calca. Individuato il minorenne che avrebbe usato lo spray urticante : È stato Individuato ed identificato il minorenne che avrebbe spruzzato lo spray urticante all’interno della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, nelle Marche, provocando il panico che ha poi portato alla morte di una giovane mamma e di 5 ragazzini. Gli inquirenti sono risaliti a lui sulla base delle testimonianze raccolte subito dopo la tragedia ma il ragazzino non è ancora stato sentito dalla Procura dei Minorenni che, ...

Ancona - tragedia nella discoteca di Corinaldo : “Scena raccapricciante - i ragazzi faticavano a respirare” : “Mio figlio ha aperto le porte di emergenza del piano di sopra, dove stava lavorando, e ha fatto uscire i ragazzi che erano con lui. Testimoni dicono che alcune porte erano chiuse e i ragazzi si accalcavano verso le uscite aperte, si è creato un imbuto, ma questo lo accerteranno le forze dell’ordine”. E’ il racconto di Vincenzo Fiore, il cui figlio Luigi fa il pr nella discoteca “Lanterna Azzurra” di Corinaldo. Il questore di Ancona ...

Strage in discoteca a Corinaldo : 6 morti nella calca. Trovata bomboletta spray urticante : Una serata in discoteca come tante che è trasformata in tragedia per decine di giovani. Anzi, di giovanissimi che si erano radunati alla 'Lanterna Azzurra Clubbing' di Madonna del...

Corinaldo - su Instagram il video di Benedetta morta a 15 anni nella tragedia : Tra le vittima della tragedia di Corianaldo c’è anche Benedetta Vitali: 15 anni e il cuore pieno di sogni. Era di Fano. Ed è un imperfetto che fa male e toglie il fiato. Ancora di più a sbirciare il suo profilo Instagram invaso da migliaia di messaggi di amici, conoscenti e anche di chi è semplicemente venuto a sapere della sua morte. Lacrime di dolore per questa giovane vita spezzata che proprio nelle stories di Instagram aveva pubblicato un ...

Sfera Ebbasta - chi è il “re della trap” amatissimo dai giovani che doveva esibirsi nella discoteca di Corinaldo : Proprio il 7 dicembre, giorno della tragedia avvenuta a Corinaldo, Sfera Ebbasta ha compiuto 26 anni. Tatuaggi, denti d’oro, capelli colorati: Gionata Boschetti, questo il vero nome, è considerato uno dei fenomeni musicali degli ultimi anni. Spopola sui social network e su Youtube, simbolo della musica trap, sottogenere musicale dell’hip hop. Inneggia ai soldi, al successo, alle donne, vestiti e accessori di marca, non mancano ...

Panico in discoteca a Corinaldo per spray urticante : 6 morti nella calca al concerto del rapper Sfera Ebbasta : Tragedia nell'affollatissimo locale 'Lanterna azzurra' in provincia di Ancona: un migliaio i presenti. Le vittime sono 5 ragazzi e una mamma che accompagnava la figlia. I feriti sono 59, tredici gravi. La modalità ricorda il dramma di Torino in piazza San Carlo

Sfera Ebbasta - chi è il trapper che doveva esibirsi nella discoteca di Corinaldo : Il cantante era atteso nel club Lanterna Azzurra per un concerto, poi la tragedia in cui hanno perso la vita 6 persone

