Corinaldo | il dj della discoteca | ricevo minacce di morte ma altre volte è stata più

Corinaldo - il gestore della discoteca : ricevo minacce di morte ma altre volte è stata più affollata : «Credo di essere nel mirino. Sto ricevendo minacce di morte, scrivono sui social ogni cattiveria, mi vogliono in galera ma io non ho fatto niente di diverso di tutte le altre volte quando, lo...

Domenica In - la bomba della ragazzina testimone a Corinaldo : enormi guai per il locale - Mara Venier di sasso : A Domenica In di Mara Venier fari puntati sulla strage di Corinaldo, dove al concerto di Sfera Ebbasta sono morte sei persone. Nel contenitore di Rai 1, nella puntata di Domenica 9 dicembre, ospiti in ...

"Ecco l'orrore che abbiamo vissuto e visto" : i racconti della strage di Corinaldo : I ragazzi che si sono salvati raccontano di "un'aria irrespirabile" e di una situazione che è degenerata in pochi secondi

Corinaldo - pubblicato filmato del momento del crollo della balaustra (VIDEO) : Quanto successo a Corinaldo, provincia di Ancona, rimarrà una delle pagine di cronaca più brutte della nostra storia. Alla 'Lanterna Azzurra' del piccolo comune il 7 dicembre scorso era prevista l'esibizione di Sfera Ebbasta, noto cantante "trap", molto amato tra i giovanissimi. Prima del concerto, però, uno dei minorenni presenti tra la folla avrebbe spruzzato uno spray urticante che avrebbe poi provocato un fuggi fuggi generale. Nella calca ...

Corinaldo - la tragedia della discoteca : indagato un minorenne : E' stato individuato il ragazzino minorenne probabile responsabile della tragedia avvenuta nella notte fra venerdì e sabato scorsi nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (in provincia di Ancona), dove sono morti 5 ragazzini e una mamma. L'identificazione è stata possibile grazie alle testimonianze delle persone che hanno assistito alla tragedia. Ora, secondo quanto riporta La Stampa, pende sul ragazzo, un residente della provincia, una ...

Tragedia in discoteca a Corinaldo - Fedez : “Bisogna controllare i locali che pensano a sbigliettare e se ne fregano della sicurezza” : “Non si può morire per andare a un concerto“. A dirlo è Fedez, che sul suo profilo Instagram ha parlato della morte di cinque ragazzi e una mamma in una discoteca di Corinaldo, nell’anconetano, dove era stato spruzzato dello spray al peperoncino. “Bisogna stare attenti alle discoteche, bisogna controllarle perché – ha spiegato – molto spesso riempiono a tappo i posti solo per sbigliettare e non glie ne frega niente ...

Lanterna Azzurra Corinaldo - gestore della discoteca : “Ricevo minacce di morte - ma locale era sicuro” : Marco Cecchini, uno dei gestori della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove sono morte sei persone in occasione del dj set di Sfera Ebbasta, si difende: "È un locale che ha contenuto molta più gente. Era sicurissimo". E racconta: "Sto ricevendo minacce di morte, scrivono sui social ogni cattiveria, mi vogliono in galera".Continua a leggere

Tragedia della discoteca : Salvini arriva a Corinaldo : Il ministro dell'Interno Salvini è arrivato a Corinaldo, sul luogo della Tragedia che è costata la vita a cinque ragazzini e una mamma. Salvini è entrato all'interno della discoteca Lanterna azzurra ...

Festa della Lega : Salvini ricorda le vittime della discoteca di Corinaldo : Anche piazza del Popolo a Roma ricorda le vittime della tragedia della discoteca Corinaldo. La Festa della Lega si ferma per osservare il minuto di silenzio chiesto dal leader del Carroccio, Matteo ...

Sfera Ebbasta - chi è il “re della trap” amatissimo dai giovani che doveva esibirsi nella discoteca di Corinaldo : Proprio il 7 dicembre, giorno della tragedia avvenuta a Corinaldo, Sfera Ebbasta ha compiuto 26 anni. Tatuaggi, denti d’oro, capelli colorati: Gionata Boschetti, questo il vero nome, è considerato uno dei fenomeni musicali degli ultimi anni. Spopola sui social network e su Youtube, simbolo della musica trap, sottogenere musicale dell’hip hop. Inneggia ai soldi, al successo, alle donne, vestiti e accessori di marca, non mancano ...

Tragedia discoteca Corinaldo - le immagini del crollo della balaustra : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sulla festa della Lega a Roma pesa la tragedia di Corinaldo : Al via la festa della Lega a piazza del Popolo, musiche italiane e canzoni natalizie si susseguono, per dare il senso della festa e della moderazione. Ma pesa la tragedia di Corinaldo dove hanno perso la vita sei persone. E' lo stesso Salvini ad invitare a osservare un minuto di silenzio. Salvini è salito sul palco di piazza del Popolo a Roma per salutare i sostenitori riuniti per la seconda grande manifestazione nazionale ...

Il Capitano della Polizia. Matteo Salvini in piazza a Roma : "Ma dopo i morti di Corinaldo non può essere una festa" : Matteo Salvini sale sul palco di piazza del Popolo, acclamato dalla folla. Il segretario federale della Lega indossa una felpa rossa della Polizia, si affaccia, ma il suo discorso chiuderà la manifestazione. Prima spazio ai ministri leghisti: prenderanno la parola sul palco Bongiorno, Bussetti, Centinaio, Fontana, Stefani e Giorgetti, prima del discorso finale del "Capitano", come lo acclama la folla."Non può essere una festa a ...

Strage discoteca Corinaldo - il drammatico momento del crollo dei parapetti sotto il peso della calca VIDEO : Il drammatico momento del crollo dei parapetti sotto il peso della calca. Le immagini mostrano quanto avvenuto questa notte nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo nella serata del concerto di...