Corinaldo | fermato per droga il 15enne che avrebbe spruzzato lo spray al peperoncino

Corinaldo - identificato e fermato per droga chi ha spruzzato spray | : Il reato ipotizzato per il minorenne è omicidio preterintenzionale, ma il suo nome non è nel registro degli indagati. Il dj del locale: " spray per rubare catenina". Carabinieri: venduti 680 biglietti. ...

Corinaldo - identificato e fermato per droga chi ha spruzzato spray : Corinaldo, identificato e fermato per droga chi ha spruzzato spray Il reato ipotizzato per il minorenne è omicidio preterintenzionale, ma il suo nome non è nel registro degli indagati. Il dj del locale: "spray per rubare catenina". Carabinieri: venduti 680 biglietti. I ragazzi: eravamo 1400. Una mamma: mia figlia è entrata ...