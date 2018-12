Corinaldo | di chi è la colpa? Non certo dello spray!

huffingtonpost

: Ora a Corinaldo (#Ancona), mi sto recando presso la discoteca del tragico incidente. Tutte le Istituzioni stanno la… - matteosalvinimi : Ora a Corinaldo (#Ancona), mi sto recando presso la discoteca del tragico incidente. Tutte le Istituzioni stanno la… - tg2rai : Speciale #Tg2rai. Strage discoteca. Da #Corinaldo, il ministro dell'Interno @matteosalvinimi : ' 469 posti e 1300 t… - ElisaDospina : Per chi frequenta concerti la notizia di Corinaldo è un pugno allo stomaco. Una ragazzata non può, non deve uccidere sei persone #Ancona -

(Di domenica 9 dicembre 2018) La tragedia che ha colpito la comunità marchigiana di, ha lasciato tutti esterrefatti, frustrati e pieni di dolore! Ma allo stesso tempo non possiamo non domandarci come sia potuto accadere, come correggere in modo da evitare che possa accadere di nuovo; lo dobbiamo ai nostri figli ed a quei ragazzi che ci hanno lasciato troppo presto.In queste ore i media stanno puntando il dito contro quello spray urticante che dovrebbe aver causato il panico nella piccola sala della discoteca dove si doveva tenere il condi un rapper, con la conseguente ressa per uscire dal locale e la tragedia causata dal cedimento della balaustra di una passerella che non ha retto al peso di centinaia di persone.A mio modo di vedere, lo spray, però, è l'ultimo dei colpevoli mentre quelle che vengono presentate come delle conseguenze sono le principali cause della ...