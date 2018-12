Corinaldo | carabinieri | Venduti 680 biglietti | 500 quelli staccati

Corinaldo - i carabinieri correggono Conte e Salvini sul numero di biglietti venduti : "Sono 680 i biglietti venduti e quasi 500 quelli staccati" per il dj set di Sfera Ebbasta alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo , dove sono morte sei persone a causa della calca scatenata dall'utilizzo dello spray al peperoncino. Lo ha detto all'Ansa il comandante provinciale dei carabinieri di Ancona, Cristian Carrozza.VIDEO - Ancona, tragedia in discoteca, la testimone: "Tutti erano sopra di me, ero bloccata e piangevo"Ieri, 8 dicembre, ...

Corinaldo - i carabinieri : “Staccati 600 biglietti” per il concerto di Sfera Ebbasta : Per il dj set di Sfera Ebbasta alla Lanterna Azzurra di Corinaldo sono stati staccati, secondo quanto risulta dalle matrici, 600 biglietti. Il dato viene fornito dai carabinieri e sembra smentire, almeno per il momento, l'ipotesi che i biglietti venduti fossero più di quelli consentiti per la capienza del locale.Continua a leggere