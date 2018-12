Corinaldo | 15enne ferita in discoteca di esce dal coma La mamma | Impazzisco di

huffingtonpost

(Di domenica 9 dicembre 2018) "Ho vissuto un incubo, stavo impazzendo dal dolore, oradi felicità". Così Daniela, madre delladi Pergola (Pesaro Urbino) rimastagravemente nella calca dellaLanterna Azzurra di, che oggi si è risvegliata nella Rianimazione degli Ospedali Riuniti di Ancona. "Ha riconosciuto me, la madre e la sorella. Mia figlia sta bene" racconta il padre Pierpaolo, carabiniere in servizio a San Lorenzo in Campo che ha ricevuto in questi giorni tanti attestati di vicinanza anche da parte dei più alti gradi dell'Arma regionale e da varie parti d'Italia. "Da due giorni non dormivo", ammette con le lacrime agli occhi. "Non ricorda nulla di quanto è accaduto - aggiunge -. Ha chiesto perché si trova in ospedale".La ragazzina non smette di tenere la mano dellaa cui chiede di non lasciarla e ha anche parlato con ...