Coppa del Mondo pista lunga – Giovannini e Lollobrigida nella top 10 delle lunghe distanze

Speed skating - Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki 2018 : quinto il team sprint femminile - sesto Andrea Giovannini sui 10000 : Va in archivio anche l’ultima giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo di Speed skating di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia: nelle gare odierne vanno sottolineati il quinto posti raccolto dal team sprint femminile, il settimo di Francesca Lollobrigida sui 5000 ed il sesto di Andrea Giovannini sui 10000, con Davide Ghiotto secondo in Division B. Nel team sprint femminile l’Italia di Francesca Lollobrigida, Francesca Bettrone e ...

Biathlon - Dorothea Wierer conserva il pettorale giallo : sempre leader della Coppa del Mondo! : Dorothea Wierer conserva il pettorale giallo di leader della classifica generale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. L’altoatesina è stata sublime nel weekend di gare a Pokljuka conquistando un doppio secondo posto tra sprint e inseguimento: la 28enne ha sciorinato tutta la sua classe al poligono regalando delle serie perfette e con un rilascio estremamente rapido che non ha eguali nel massimo circuito. L’azzurra si è dovuta ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Comanda Dorothea Wierer! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon : Inseguimento 10km di Pokljuka - Wierer 2 Resta in testa in Coppa del mondo : Una meravigliosa Dorothea Wierer sale sul podio a Pokljuka, Slovenia,. E' seconda nella gara a Inseguimento di 10km vinta dalla finlandese Kaisa Makarainen, ma Resta al comando della classifica ...

Bob a 2 - Coppa del Mondo Sigulda 2018 : Francesco Friedrich si ripete - battuto ancora Kibermanis : Lo scenario è lo stesso: per la tappa d’esordio della Coppa del Mondo di bob in quel di Sigulda si sono svolte due gare per quanto riguarda il 2. Sul catino lettone però non cambia la situazione: a vincere è nuovamente il campione olimpico tedesco Francesco Friedrich che batte ancora una volta il lettone Oskars Kibermanis, ovviamente primo e secondo della classifica. La gara odierna è davvero apertissima ed è minima la distanza tra i due. ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : Dorothea Wierer INFALLIBILE! E’ ancora sul podio dietro un’irreale Makarainen. Quarta Lisa Vittozzi : Una gara strepitosa. L’ultimo atto della prima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019, sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) ha regalato una prestazione sontuosa delle primattrici dell’inseguimento femminile. Vince ancora la finlandese Kaisa Mäkäräinen, tre volte trionfante nella classifica generale, che concede il bis dopo la sprint di ieri. Per la finnica si tratta del 25° sigillo in Coppa ed una dimostrazione di grandissima ...

Sci - Coppa del Mondo : lo slalom parallelo è ancora della Shiffrin : La Coppa del Mondo femminile si sposta in Italia. Le prove annullate in Val d'Isere si spostano in Val Gardena, martedì 18 e mercoledì 19 sono in programma una discesa e uno slalom. Gasport

Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 : nella staffetta maschile si impone la Norvegia in volata sulla Russia. Decima l’Italia : La staffetta maschile di sci di fondo che chiude la tappa di Coppa del Mondo di Beitostolen sorride ai padroni di casa: la Norvegia si impone in volata sulla Russia, mentre il podio viene completato da Norvegia 2. L’Italia chiude al decimo posto dopo che Francesco De Fabiani ci aveva fatto sognare rientrando sul gruppo che si giocava il quarto posto, cedendo però nel finale. nella prima frazione in tecnica classica Emil Iversen fa subito ...

Skeleton femminile - Coppa del Mondo 2018 Sigulda : Elena Nikita vince nella prima gara - solo quinta Loelling : Va alla campionessa d’Europa Elena Nikitina la prima gara per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Skeleton al femminile: in Lettonia, in quel di Sigulda, davvero molto abile la 26enne nativa di Mosca a sorprendere tutte le avversarie. Quello odierno è il quarto successo nel massimo circuito internazionale per la russa: ben due arrivati nell’autunno dello scorso anno. Record della pista nella prima run per la russa che poi riesce a ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 in DIRETTA : duello Russia-Norvegia nella staffetta maschile - Italia indietro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di domenica 9 dicembre. Oggi spazio alle staffette: si parte alle ore 10.30 con la 4×5 km femminile, mentre alle ore 13.30 si disputerà la 4×7.5 km maschile. L’Italia ha ufficializzato ieri i due quartetti. Tra gli uomini la gara distance di ieri ha fatto da selezione interna: restano fuori infatti Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener. Ad ...

Coppa del Mondo Short Track – La staffetta femminile italiana si ferma ad un passo dal podio : Nell’ultima giornata di gare della terza tappa di Coppa del Mondo ad Almaty, in Kazakistan, il quartetto azzurro vicino alla top 3. Ottavo quello maschile come pure Martina Valcepina sui 500 e Arianna Sighel sui 1500 Si chiude con un altro quarto posto, l’ennesimo di questo inizio di stagione, la terza tappa di Coppa del Mondo per la Nazionale italiana di Short Track. Dopo Martina Valcepina sui 500 e la staffetta maschile a ...

Short track - Coppa del Mondo Almaty 2018 : Italia quarta nella staffetta femminile. Finale B per Valcepina - Sighel e Confortola : Ancora un quarto posto per l’Italia nella Coppa del Mondo di Short track. nella terza ed ultima giornata di gare ad Almaty la staffetta femminile azzurra ha chiuso ai piedi del podio. Il quartetto formato da Martina Valcepina, Arianna Sighel, Nicole Botter Gomez e Cecilia Maffei si è classifica alle spalle della vittoriosa Olanda, della Corea del Sud e del Canada. Un risultato comunque importante per le Italiane, che ottengono punti in ...