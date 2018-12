Contro i mendicanti col Rolex arrivano i poliziotti clochard

agi

(Di domenica 9 dicembre 2018) Poliziotti travestiti da clochard per combattere il "racket dell'elemosina" gestito da immigrati soprattutto nigeriani. È l'idea messa in campo dal questore Macerata, Antonio Pignataro, nel quadro di una più complessiva azione per la sicurezza in città, che passa anche da capillarillilo spaccio di droga, dalla chiusura dei negozi di cannabis 'light', dalla presenza visibile di 'volanti' in centro.La notizia degli agenti-clochard è riportata dal Corriere Adriatico, che ha intervistato il questore Pignataro. La sua idea è di creare un meccanismo di concorrenza in modo che isi allontanino spontaneamente non trovando redditizia la piazza maceratese."Bisogna sempre studiare qualcosa di nuovo e allora - afferma il questore, che fa l'esempio in particolare di un ...