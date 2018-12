Concerto Sfera Ebbasta Corinaldo | figlia di Eleonora | “Mamma mi ha protetto fino a ultimo

STRAGE AL Concerto DI SFERA EBBASTA/ I 7 motivi e le colpe dietro i morti di Corinaldo - IlSussidiario.net : Sei giovani hanno perso la vita in una calca in discoteca a Corinaldo , Ancona, a un CONCERTO di SFERA EBBASTA . E' solo colpa dei rapinatori con lo spray?

Mattia - Daniele - mamma Eleonora : le vittime morte al Concerto di Sfera Ebbasta : Mattia Orlandi, 15 anni, vestito come un trapper, la felpa col cappuccio e gli occhiali da sole, proprio come Sfera Ebbasta , il suo idolo. Non vedeva l'ora di vederlo venerdì sera alla...

Fedez - messaggio su Instagram dopo la strage al Concerto di Sfera Ebbasta : 'Moda dello spray senza senso' : 'Non ho ancora capito perché è partita sta moda dello spray al peperoncino se per rubare o per divertirsi. Però non si può morire in un concerto. Mi ha scioccato questa cosa' . Un Fedez provato e ...