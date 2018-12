ilnapolista

: Con il turn over di Ancelotti, il Napoli ha tre giocatori per ruolo - SSCNapoliNews : Con il turn over di Ancelotti, il Napoli ha tre giocatori per ruolo - napolista : Con il turn over di Ancelotti, il Napoli ha tre giocatori per ruolo -

(Di domenica 9 dicembre 2018) Come sarà ilCarloè vicino all’en plein. Grazie a-Frosinone, ha schierato tutti i calciatori della rosa a sua disposizione, all’appello manca solo Vlad Chiriches. Il difensore rumeno sarà fuori ancora per un bel po’, si è rotto il legamento del ginocchio e prima dell’infortunio – patito in nazionale – non era stato utilizzato. Viene da dire, per sdrammatizzare, che è l’unico modo per impedire addi buttarti in campo, di farti giocare.Al di là delle suggestioni, abbiamo voluto fare un giochino: preparare un campetto con tutte le possibili soluzioni tattiche nella costruzione del 4-4-2 virtuale utilizzato dal. Insomma, abbiamo messo tutti inegli slot in cui sono stati utilizzati, e quindi potrebbero essere riutilizzati. Ne viene fuori una completezza numerica dell’organico che non ...