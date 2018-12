Con Google Chrome 71 le Web App arrivano nel menu di condivisione Android

Google Telefono 27 è in roll out Con una nuova gestione dei Contatti : Google Telefono è ora in roll out con la versione 27 che introduce delle modifiche che interessano in particolare la gestione dei contatti. Il cambiamento principale riguarda i contatti contrassegnati come preferiti, che sarà accompagnato da un popup blu che apparirà la prima volta spiegando come una pressione prolungata sui contatti permette agli utenti di passare dalle chiamate ai messaggi. L'articolo Google Telefono 27 è in roll out con una ...

Google Allo si aggiorna Con la possibilità di esportare chat - foto e video : Nelle scorse ore il team di Google Allo ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell'applicazione dedicata ai dispositivi Android, probabilmente uno degli ultimi

Creare animazioni utilizzando il nostro pianeta? Ora si può - Con Google Earth Studio : Google Earth Studio, ancora in anteprima, permette di Creare video ed animazioni basate sulle mappe tridimensionali di Google Earth.

Google - droni per le Consegne : in Finlandia test nel 2019 : droni Google per le consegne in Finlandia: i primi test sono previsti per il 2019. Wing, questo il nome del servizio, sarà attivato a partire dalla prossima primavera a Helsinki, dove consegnerà pacchi fino a 1,5 chilogrammi di peso, su una distanza massima di circa 10 chilometri. La notizia è riportata dal sito TechCrunch. Le consegne saranno gratis, per un periodo di prova anche se la società a regime intende farlo pagare. ...

Google One regala uno sConto del 20% sui prodotti del Google Store : Google One offre ad alcuni utenti abbonati uno sconto del 20% da utilizzare su qualunque prodotto in vendita sul Google Store, Pixel 3 e Pixel 3 XL compresi. Il codice è utilizzabile una sola volta fino al 16 dicembre.

Google Play Film v4.9 ritocca l'interfaccia utente e prepara i Confronti fra prezzi : Come accaduto per le principali applicazioni di Google anche Google Play Film sembra adottare il Material Theme che introduce principalmente dei ritocchi estetici all'interfaccia utente. Per quanto riguarda spettacoli e Film in vendita, sono presenti delle righe di codice che suggeriscono un confronto dei prezzi che aiuta a identificare il prezzo originale e attuale.

Google Chrome adesso blocca in automatico i siti web Con annunci “abusivi” : Google sta rilasciando la versione 71 di Chrome per tutti i PC Windows introducendo una serie di miglioramenti già svelati nei mesi scorsi. La novità più importante è il potenziamento dell’ad-blocker integrato che ora è capace di rilevare e bloccare in automatico tutti quei siti web contenenti i cosiddetti annunci “abusivi” ovvero quei tipi di annunci che, oltre ad essere estremamente fastidiosi, non rispettano gli standard ...

Google testa le Consegne Con i droni in Europa - si parte in primavera dalla Finlandia : Google sta per avviare in Finlandia i test europei per la consegna di pacchi tramite droni. L’ha annunciato l’amministratore delegato di Alphabet (a cui Google fa capo) James Burgess nel corso della conferenza Slush in corso a Helsinki, in Finlandia. Il progetto pilota, che inizierà nella primavera del prossimo anno, servirà per valutare la consegna di pacchi con peso fino a 1,5 kg, su una distanza massima di circa 10 km. Perché, fra ...

Le patch di sicurezza di dicembre per Google Pixel e Google Pixel XL arrivano Con un giorno di ritardo : Fortunatamente questo mese le immagini di fabbrica e OTA sono arrivati con un solo giorno di ritardo per i dispositivi Google Pixel e Google Pixel XL, tuttavia non sono chiari i motivi di questi ritardi da parte di Google. Oltre alle varie patch di sicurezza, i dispositivi Google Pixel di prima generazione riceveranno due patch funzionali relative al Bluetooth.

Google Lens si aggiorna e migliora l'integrazione Con Google Foto : Il team di Google Lens ha rilasciato un nuovo aggiornamento di questa app, rendendo ancora più completa l'integrazione con Google Foto

Ecco le novità di Google Santa Tracker : Babbo Natale sta partendo per il suo Consueto viaggio : Con un post sul blog ufficiale, Google ci ricorda che c'è un apposito sito per entrare nel giusto clima natalizio: stiamo parlando di quello di Google Santa Tracker

Apple e Google premiano le app dell’anno. VinCono l’insegnamento delle lingue e la meditazione : Apple e Google, come da tradizione, hanno pubblicato l’annuale classifica delle migliori app disponibili rispettivamente nell’App Store e in Google Play. Un’occasione per soddisfare la curiosità, ma soprattutto per scovare qualcosa che magari non si conosce, e scaricarlo con la certezza di non cadere vittime di problemi di sicurezza o truffe. Google fa un importante riconoscimento all’istruzione e alla cultura premiando ...

Le migliori app Android e iOS del 2018 - seCondo Google ed Apple : In entrambi i casi troviamo per esempio PUBG Mobile, Fortnite ed Heartstone, giochi che richiamano decine di milioni di giocatori in tutto il mondo, e generano di conseguenza fatturati da sogno per ...

I capolavori di Vermeer Con la realtà aumentata : cos’è Pocket Gallery di Google Arts & Culture : Tutte le 36 opere conosciute di Jan Veermer sono disponibili su Google Arts & Culture con la funzione Pocket Gallery che si avvale della realtà aumentata per dare vita a uno spazio espositivo virtuale. Tra queste anche il capolavoro del pittore fiammingo, la "Ragazza con l'orecchino di perla", visitabile in ogni suo dettaglio grazie alle informazioni del museo Mauritshuis.Continua a leggere