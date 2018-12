Coltivare piante aromatiche in vaso

10 accessori hi-tech per Coltivare piante e fiori in casa : SproutsIO, il vaso hi-tech per coltivare piante a distanzaClairy, il vaso intelligente che purifica l’ariaLampada a led da coltivazione indoor Roleadro Levitating, il vaso a levitazione magnetica SensorPush, igrometro per umiditàLed Grow Light, la lampada a piantana da coltivazioneAznoi, la fioriera connessa che emette musica e permette di parlare con la pianta Smart Monitor, sensore multifunzione per vasiNetatmo Weather Station, stazione meteo ...