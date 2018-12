: Codacons,luce e gas:+93 euro a famiglia - NotizieIN : Codacons,luce e gas:+93 euro a famiglia - Cyber_Feed : • Cyber News • #Codacons,luce e gas:+93 euro a famiglia - TelevideoRai101 : Codacons,luce e gas:+93 euro a famiglia -

Dall'inizio dell'anno i bilanci familiari hanno subìto una maxi stangata di 1,32 miliardi per il rincaro di bollette die gas, con una spesa media adi 93in più, 32 per lae 61 per il gas. A sostenerlo è ilche ha calcolato dal 1° gennaio al 31 dicembre un incremento per le tariffe delladell'11,12% e del 13,67% per quelle del gas.(Di domenica 9 dicembre 2018)