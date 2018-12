agi

: RT @Agenzia_Italia: Citazioni, musiche e orizzonti della piazza di #Salvini, che guarda già oltre la #Lega - jacopogiliberto : RT @Agenzia_Italia: Citazioni, musiche e orizzonti della piazza di #Salvini, che guarda già oltre la #Lega - fisco24_info : Citazioni, musiche e orizzonti della piazza di Salvini, che guarda già oltre la Lega: Matteo Salvini chiede 'unione… - Agenzia_Italia : Citazioni, musiche e orizzonti della piazza di #Salvini, che guarda già oltre la #Lega -

(Di domenica 9 dicembre 2018) Matteochiede "unione" allae al Paese e tenta di proiettare il suo movimento - primo nei consensi, tiene e rimarcare -i confini tradizionaliIndel Popolo, a Roma, per la seconda volta dopo la prima grande manifestazione nazionale celebrata nel febbraio 2015, il segretario leghista parla al suo popolo ma non solo. Per la prima volta su un palco di una manifestazione del partito che fu di Umberto Bossi c'è il Tricolore sotto lo slogan 'L'Italia rialza la testa', le bandiere italiane sono presenti anche nellaal fianco dei tradizionali vessilli autonomisti.E il discorso del segretario ha toni governativi, ecumenici, nelledi Giovanni Paolo II. "Dureremo cinque anni e manterremo le promesse. Non farò mai saltare un governo che lavora per gli italiani, neanche se arriviamo ...