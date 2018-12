Ciclismo | Simion cade | trauma cranico

Ciclismo - incidente per Paolo Simion : “sotto osservazione per trauma cranico” : Paolo Simion, ciclista della Bardiani CSF, è stato vittima di un incidente durante un allenamento a Trevignano “Paolo Simion è rimasto vittima di incidente in allenamento, zona Trevignano (TV). Trasportato con elisoccorso all’ospedale di Treviso, è cosciente, risponde a medici e familiari e non ha riportato fratture. Rimane comunque sotto osservazione per trauma cranico“. E’ quanto comunicato dal team di Simion, la ...