Ciclismo | paura per Simion | caduta e ricovero per trauma cranico

Ciclismo su pista - paura per Letizia Paternoster : “brutta caduta - ricoverata per accertamenti” : Letizia Paternoster alle prese con una brutta caduta durante la gara Madison femminile di Coppa del Mondo a Berlino: i dettagli “Dopo la caduta al velodromo di Berlino, Letizia si trova in ospedale per accertamenti. Già quando ha lasciato l’impianto era perfettamente cosciente. E’ stato un brutto spavento, ma la situazione è ora sotto controllo. Seguiranno aggiornamenti!” Lo staff di Letizia Paternoster , attraverso ...

Ciclismo - attimi di paura in casa Trek-Segafredo : scomparso e poi ritrovato un dirigente del team : L’olandese Steven de Jongh era stato dato per disperso dalle 10.30 di questa mattina dopo l’allarme lanciato dalla moglie Un’uscita in bici che avrebbe potuto finire in tragedia, a causa forse di una caduta che aveva fatto perdere le tracce di Steven de Jongh. L’ex corridore olandese, oggi dirigente della Trek-Segafredo, si è allontanato questa mattina per allenarsi in una zona montuosa nei pressi di Girona, senza ...