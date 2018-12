Champions | gli arbitri per Napoli e Inter

Champions League - martedì gli ultimi verdetti per le italiane : Inter e Napoli in campo : martedì 11 dicembre ritorna la musichetta della Champions League, in programma c'è l'ultima giornata della fase a gironi. Parecchi club sono ancora alla ricerca del pass per gli ottavi di finale. Il programma della partite di martedì è molto Interessante e gli occhi degli italiani saranno rivolti essenzialmente ai match di Inter e Napoli. Infatti, se la Juventus e la Roma sono già certe di un posto nelle gare ad eliminazione diretta, non è così ...

Torna la Champions - Napoli e Inter a caccia degli ottavi : Roma, 9 dic., askanews, - In Champions League ultima chiamata per Napoli e Liverpool, impegnate in settimana nella giornata conclusiva della fase a gironi della massima competizione continentale. Il ...

Calendario Champions League 2018-2019 : le date e gli orari dai gironi alla finale. Il programma di tutte le partite. Come vederle in tv : L’urna di Montecarlo ha stabilito l’inizio, formale, della Champions League 2018-2019. Gli otto gironi sono stati definiti, con destino differente per le quattro italiane. Sorridono Juventus e Roma: i bianconeri affronteranno il pericolo Manchester United e l’insidia Valencia, ma restano favoriti per il primo posto nel gruppo H; i giallorossi, invece, nel gruppo G, dovranno vedersela con il Real Madrid ma anche con CSKA Mosca e ...

Fifa 19 TOTGS : i migliori giocatori della fase a gironi di Champions ed Europa League! : Giovedì 13 dicembre si giocherà l’ultimo turno ultimo turno della fase a gironi della Champions League e dell’Europa League, le due massime competizioni continentali per club, da quest’anno con licenza ufficiale su Fifa 19. A partire Fifa 17, EA Sports aveva già iniziato a “premiare” i migliori 23 calciatori che si erano contraddistinti nelle 6 partite […] L'articolo Fifa 19 TOTGS: i migliori giocatori della ...

Conti : 'Gli infortuni? Massacrato psicologicamente - nascondevo la tristezza. Il Milan è già da Champions' : Il terzino del Milan , Andrea Conti , è vicinissimo al rientro e intervistato da Sky Sport 24 ha fatto il punto sulla sua condizione e su quella del club rossonero. IL LUNGO STOP - 'Quando sono arrivato qua è stata un'emozione incredibile, un'emozione indescrivibile, poi ci sono stati ...

Buffon : "Juve in finale di Champions? Non so se riuscirei a parare al meglio" : 'La Juve mi piacerebbe incontrarla sempre, tranne che in finale di Champions League. Lì la vorrei evitare perché sarebbe un colpo basso della vita che non so se riuscirei a parare al meglio'. ...

Ufficiale : Var in Champions a partire dagli ottavi di finale : La rivoluzione anticipata Nell’Italia del calcio, oggi il Var è l’argomento più caldo. Dopo Roma-Inter di ieri e il mancato check di Rocchi per il fallo di D’Ambrosio su Zaniolo, è intervenuto il numero uno degli arbitri Marcello Nicchi per richiamare gli arbitri all’utilizzo della tecnologia. Nello stesso giorno, si compie la rivoluzione anticipata: Var in Champions, già a partire dagli ottavi dell’edizione in corso. Si parte a febbraio, ...

Uefa - ufficiale : "Var in Champions League dagli ottavi"/ Agnelli 'batte' Ceferin : aiuto-arbitri a Euro Under21 - IlSussidiario.net : Var in Champions League dagli ottavi: la decisione ufficiale della Uefa. Andrea Agnelli 'batte' Ceferin, tecnologia aiuto-arbitri anche agli Europei Under21

Var in Champions League dagli ottavi di finale. Ceferin : "Ridurrà gli errori" : Adesso è ufficiale: il comitato esecutivo dell'Uefa, riunitosi a Dublino, ha deciso di introdurre la Var, 'Video Assistant Referee', in Champions League già da questa stagione, a partire dagli ottavi di finale.Inizialmente l'entrata in vigore era prevista a partire dal 2019-'20, ma il presidente Ceferin ha convinto i membri dell'Esecutivo ad anticipare il via libera. La video-assistenza agli arbitri di campo sarà introdotta ...