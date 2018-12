Champions | D Costa | Juve vuole 1 o posto

Champions League - la Juventus recupera Matuidi e Cancelo. Resta fuori Douglas Costa : TORINO - La Juventus recupera Matuidi e Cancelo , che oggi pomeriggio alla 'Continassa' hanno svolto la rifinitura alla vigilia della sfida di Champions contro il Manchester United . Entrambi erano in ...

Pjanic : 'Anche la Juve tra le favorite per la Champions'. Stop per D. Costa e Matuidi : Allegri lo ripete sempre, bisogna saper gestire le partite ', le parole del centrocampista bosniaco ai microfoni di Sky Sport. 'Dobbiamo chiudere più velocemente i match per poi gestirli, senza ...

Terzo successo per la Champions su Rai1 : diretta con picchi da 5 milioni e il Magazine condotto da Paola Ferrari è costamente seguito da oltre 2 milioni di italiani - ottenendo uno share a doppia cifra : Ulteriore successo mercoledì per il primo canale nazionale: la partita Barcellona-Inter è stata seguita ieri sera da oltre 4.6 milioni di telespettatori (share 16.80%) in Italia. Il ritorno della Champions League su Rai 1, in chiaro e per tutti, si conferma dunque una scelta vantaggiosa, in termini di ascolti e gradimento da parte del pubblico. Il merito è del match in diretta e degli approfondamenti del Magazine Champions League, che ...

Champions - Lukaku : 'CR7 è il top e amo Douglas Costa. Girone? Vinciamo noi' : Una sfida affascinante quella che attende la Juventus il 23 ottobre, all'Old Trafford nella casa del Manchester United. Ci sarà Romelu Lukaku, decisivo nel terzo turno di Nations League, doppietta e ...

Champions League - 'Ancelotti-Insigne come Guardiola-Messi'. I pareri di Condò - Capello e Costacurta : Ha fatto esplodere di gioia un San Paolo che ci ha sperato dall'inizio, fin dal primo minuto. In terra azzurra è arrivato il Liverpool di Klopp, di Salah e Manè. Il Liverpool primo in Premier, che non ...