Catania | uccide moglie e figli piccoli | poi si suicida

(Di domenica 9 dicembre 2018) Da Paternò, popoloso centro alle porte di, arriva la cronaca dell'ennesima tragedia famigliare dettata dalla follia. Un papà 34enne (sull'età esatta dell'uomo, al momento, ci sono dei dubbi), Gianfranco Fallica, forse in preda ad un incontrollabile attacco di gelosia ha ucciso con la sua pistola laVincenza Palumbo (di un anno più grande, altre fonti riportano 34 anni) ed i loro due bimbi: Angelo Daniele e Francesco Gabriele (rispettivamente di 6 e 4 anni). Infine, l'uomo, un consulente finanziario, ha rivolto l'arma contro se stesso e si èto.Forse un raptus di gelosia A trovare i corpi senza vita di Gianfranco, Vincenza e dei loro dueoletti è stato il nonno materno che stamattina, poco prima delle 11,30, dopo aver provato inutilmente a contattarli al telefono ha raggiunto l'abitazione della famiglia Fallica in via Libertà 25, nel cuore di Paternò.I ...